Piste, passeggiate e ciaspole a San Candido

editato in: da

Cosa vedere a San Candido

Piazza San Michele e Chiesa di San Michele Arcangelo

Chiesa del Santo Sepolcro

Chiesa collegiata dei Santi Candido e Corbiniano

Sacrario militare

Castello di caccia

Cosa fare a San Candido

Parco Acquatico Acquafun

Bagni Wildbad

Passeggiate a San Candido

Piste a San Candido

è un piccolo paesino di 3300 abitanti situato in Alta Pusteria, in provincia di Bolzano, nei pressi del confine con il territorio austriaco. La sua altitudine è di 1175 m sopra il livello del mare ed è sicuramente il luogo ideale per organizzare un week-end romantico con il proprio partner, in famiglia oppure semplicemente per staccare la spina. In questo articolo scopriremo assieme, una delle località turistiche più amate delle Dolomiti.Dopo questa breve introduzione è arrivato il momento di scoprire cosa vedere a San Candido. Che sia, il centro storico del paese conserva un’atmosfera tranquilla e romantica. Ecco le tappe che non devono assolutamente mancare nel tuo itinerario.Larappresenta il maggior punto di incontro del centro storico di San Candido. La costruzione della, affacciata sulla piazza, inizia nel XIII secolo, ma successivamente vengono aggiunti dettagli in oro appartenenti allo splendido stile rococò. Al suo interno troviamo numerosi dipinti rappresentanti le gesta di San Michele, colui che nella liturgia cattolica guida gli angeli nella battaglia contro Lucifero.Proseguendo per le vie del centro, andando verso la stazione, è impossibile non incontrare la. Non sempre è aperta e per poterla visitare è necessario informarsi presso i volontari della città, ma ne vale la pena. La sua storia è travagliata ed esteticamente è data dall’unione di due complessi, lae laTra le cose da vedere a San Candido, c’è sicuramente la, nonché duomo della città. Per entrare al suo interno, si passa attraverso il cimitero. Edificata a partire dal VIII secolo, venne poi ricostruita 500 anni dopo. Il suo scopo originario era quello di convertire gli slavi che vivevano all’epoca nei territori circostanti.All’interno della città, è anche presente un monumento, il. Esso commemora i caduti di guerra di questo territorio durante la prima guerra mondiale. Nei suoi interni sono conservati oltre 200 corpi di caduti italiani, mentre al centro è presente una cappella di piccole dimensioni adibita alla preghiera.L’ultima cosa da vedere a San Candido è senza dubbio il. Si trova nei boschi a nord del paese e fu totalmente rimodernato nel 1939 per mano del duca Pietro d’Acquarone. Al suo interno è presente la più grande collezione di trofei di caccia al mondo.Se il centro storico del paese ti ha soddisfatto, ma desideri fare anche delle esperienze naturalistiche, segnati questa lista su. Siamo sicuri che te ne innamorerai.Una splendida tappa qui in Trentino è senz’altro il, situato proprio nel centro della città. Il motivo principale della sua fama è uno scivolo lungo ben 75 metri, tuttavia sono anche presenti aree relax con sauna, idromassaggio e luoghi in cui consumare pasti deliziosi.Fra le migliori cose da fare a San Candido non può mancare una gita a piedi per arrivare ai boschi a sud. Qui troverete i, anche detti bagni di San Candido. Queste sorgenti termali vennero scoperte nel XVI secolo. Purtroppo essendo state man mano abbandonate, attualmente non sono agibili, ma è comunque d’effetto ripercorrere un luogo storico ben conservato scoperto soltanto nel XVI secolo.I luoghi in cui fareo dove dedicarsi alsono davvero numerosi. Le escursioni più belle sono sicuramente: le, considerate Patrimonio dell’UNESCO, il Monte Elmo, il lado di Dobbiaco e il. Quest’ultimo è uno dei punti più turistici del Trentino, per cui per godertelo al meglio ti consigliamo di andarci al mattino. Oltre ad essere uno dei luoghi più belli da fotografare, vista la sua magica atmosfera, potrai anche passeggiare attorno al lago per una lunghezza di 3.5 km.Se ciò che vi interessa è una gita in pieno inverno per sciare, allora dovete assolutamente recarvi alle, dove troverete sia percorsi per principianti e famiglie come il Monte Baranci, sia per i più esperti, ovvero il. Sulè anche presente la prima pista estiva per slittini in Italia, con una lunghezza di 1.7 km e una pendenza del 50%. Un’altra attività che ci sentiamo di consigliare è l’utilizzo delle racchette da neve. Utilizzare lesarà sicuramente un’esperienza divertente oltre che indimenticabile.Come ultimo suggerimento tra le cose da fare e da vedere a San Candido, non potevano non esserci i magici. Da fine novembre a inizio gennaio, l’atmosfera della città si trasformerà totalmente, regalandoti sapori e odori della tradizione trentina.