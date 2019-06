Ruta Mariana: visitare in Spagna i 5 santuari dedicati alla Madonna

editato in: da

Laè un percorso molto antico, che parte dalla Spagna e passa per l’A ndorra fino ad arrivare ai piedi dei Pirenei. Questo antico cammino abbraccia, che furono votati alla Vergine e che sono considerati fra i più belli d’Europa.

Il percorso inizia con il Santuario di Pilar, situato a Saragozza, che è una delle città storicamente più importanti della Spagna. Poi si arriva a quello di Torreciudad, spostandosi in seguito al monastero di Meritxell, nel principato di Andorra, poi si passa per il Santuario di Montserrat, fino ad approdare a Lourdes. A questo pellegrinaggio prendono parte ogni anno 12 milioni di persone.

La Ruta Mariana non è un percorso adatto ai soli credenti, poiché le bellezze artistiche e naturali da vedere sono davvero tante. I paesaggi che è possibile ammirare lungo questo percorso sono unici al mondo. Difatti il Santuario di Montserrat è situato in un parco naturale fra i più belli al mondo.

In Spagna sono molte le proposte per chi vuole seguire una via della fede, la meta più gettonata è il Cammino di Santiago, tra gli altri che richiamano i pellegrini c’è proprio la Ruta Mariana. Per percorrere questo itinerario non si deve camminare unicamente a piedi, ma è anche possibile intraprendere il pellegrinaggio in treno o in bicicletta, a seconda delle proprie esigenze. I cinque santuari, inoltre, non devono essere visitati obbligatoriamente tutti lo stesso giorno.

L’obiettivo della Ruta Mariana è quello di incontrare la Santa Vergine Maria, infatti nel Monastero di Pilar è conservata una bellissima colonna la cui leggenda narra sia stata lasciata come testimonianza dalla Vergine stessa quando apparve per confortare San Giacomo, che predicava il Vangelo sull’Ebro.

Davvero molto interessante da visitare è anche il Santuario di Andorra, promosso da poco tempo da Papa Francesco al grado di Basilica Minore. Il Santuario di Meritxell è uno dei luoghi più visitati di Andorra, immerso nel bel paesaggio naturale dei Pirenei.

Percorrere la Ruta Mariana sarà un’esperienza indimenticabile, si visiteranno i luoghi più importanti e significativi della penisola iberica, avendo l’opportunità di ammirare bellezze uniche al mondo. Il percorso è adatto a qualsiasi tipo di persona e non bisogna prendere particolari precauzioni, bisogna solo verificare gli orari di apertura e di chiusura dei monasteri, nel caso in cui li si voglia visitare tutti in un giorno. La Ruta Mariana è un’esperienza unica che segna profondamente l’animo di chi la percorre.