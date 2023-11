Nostalgia della primavera? Ecco i luoghi da raggiungere adesso

Se le giornate più brevi e le temperature più basse non fanno per voi ci sono alcune destinazioni perfette per programmare una vacanza

C’è chi ama l’autunno, con la sua palette di colori e con quella possibilità che offre di trascorrere del tempo rilassati e al caldo, ma ci sono anche persone che – invece – durante i mesi invernali andrebbero solamente in letargo in attesa del ritorno del clima mite, della luce e di quella sensazione di rinascita che solo i mesi più caldi possono offrire.

Quindi, se le giornate che si allungano, i colori dell’autunno e il clima sempre più freddo non rientrano nella propria definizione di momento perfetto, ci sono luoghi ideali da raggiungere per porre rimedio alla nostalgia della primavera. Mete che, oltre alle temperature più calde, ci regalano un’esplosione di colori, un risveglio della natura e che ci fanno sentire in perfetta armonia con tutto ciò che ci circonda.

Mete lontane per chi ha nostalgia della primavera

Viaggiare inseguendo il clima mite, e quella sensazione di eterna primavera che piace a moltissime persone, è possibile. L’autunno e l’inverno, si sa, sono mesi che non piacciono a tutti: le giornate più brevi, il freddo, il tempo più dilatato e trascorso tra le mura domestiche, possono non andare a genio a tutti.

Se si è tra coloro che amano la primavera e ne sentono la nostalgia allora ci sono mete ideali per organizzare una vacanza. Tra queste come non citare il Messico, dove a novembre si possono ancora apprezzare temperature abbastanza elevate. Si tratta di un paese tutto da scoprire, ricco di storia, di cultura e di luoghi da sogno: tante le esperienze che si possono programmare per vivere una vacanza emozionante e sorprendente. A partire dal mese di novembre si conclude la stagione delle piogge e le temperature oscillano intorno ai 25 gradi.

Si alzano, invece, se si sceglie di visitare in questo periodo dell’anno le Seychelles. Novembre è un ottimo mese, così come dicembre: chi sceglie di volare verso una delle isole di questo arcipelago troverà un clima perfetto, quasi più estivo che primaverile. Sono uno stato insulare, un vero e proprio paradiso tropicale dell’Oceano Indiano dove immergersi nella bellezza della natura grazie a scenari da sogno.

Le location da raggiungere per una primavera fuori stagione

Non è necessario volare lontano, però, per inseguire un clima più mite: esistono, infatti, location da raggiungere in pochissime ore. Basti pensare alle Canarie, note proprio per la loro eterna primavera. Il clima, infatti, è mite tutto l’anno con temperature che si attestano su una media di 22 gradi. Si tratta di un arcipelago spagnolo che si trova nell’Oceano Atlantico: le isole principali sono sette, ma ve ne sono anche altre di dimensioni minori. Tenerife è quella più grande ed è la meta ideale per viaggi in famiglia, ma non solo. Natura, spiagge bellissime, borghi e servizi rendono questo luogo perfetto per scappare dal freddo.

Ancora più vicina è Cipro, una splendida isola che si trova nel Mar Mediterraneo orientale. Tantissime spiagge, mare pulito, natura, ma anche tanti servizi per chi decide di trascorrere una vacanza in questo luogo paradisiaco. E, ovviamente, ci sono anche città ricche di cultura che vale la pena visitare. Insomma, si tratta di una destinazione perfetta per chi cerca il mix perfetto di divertimento e relax, immergendosi in uno scenario da sogno.