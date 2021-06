Al mare o in piscina con l’incredibile Summer Poncho di Original Marines

editato in: da

L’estate è alle porte e con essa si fa sentire ancora più intensamente la voglia di partire per un viaggio con tutta la famiglia, soprattutto dopo il delicato periodo che stiamo vivendo. Che sia una destinazione di mare, o qualche splendido villaggio con un altrettanto bellissima piscina, è comunque necessario che siano zone attrezzate anche per i più piccoli. E ad aiutarci a essere ancor più preparati ci pensa Original Marines che ha lanciato una promozione imperdibile che permette di ottenere un Summer Poncho che renderà felici tutti i più piccoli esploratori.

Con una spesa minima di 50 euro effettuata presso uno degli store o direttamente sul sito Original Marines, avrete in omaggio un poncho mare targato Disney. E a disposizione ci sono ben 3 diverse opzioni: i maschietti potranno portare via con loro il poncho con su stampate simpatiche grafiche di Topolino, mentre le bambine avranno la possibilità di scegliere tra un particolare poncho di Minnie e un carinissimo poncho ispirato a un personaggio amatissimo e che si presta perfettamente alla bella stagione: la Sirenetta.

Un’estate non solo indimenticabile e all’insegna della gioia di vivere, ma anche con un poncho dalla grafica impattante e che è assolutamente un must have per la vostra vacanza con i bimbi che potranno sentirsi a loro agio e asciugarsi con facilità. Infatti, oltre a essere leggerissimo è anche super pratico poiché, tramite dei bottoncini, si trasforma in asciugamano.

Colori accattivanti e che si prestano perfettamente alle atmosfere estive. Sia di giorno in una delle tante mete di mare del nostro Paese che al tramonto, quando i più piccoli vogliono ancora giocare con la sabbia ma comincia a fare più fresco. E dove andare in Italia a sfoggiare questo bellissimo regalo targato Original Marines?

Nel nostro Paese sono davvero tante le spiagge a misura di famiglia e noi di SiViaggia ne abbiamo selezionate 5 per voi.

In Liguria, per esempio, potreste optare per Noli dove si uniscono divertimento e cultura. Le diverse spiagge paradisiache sono attrezzate e vengono persino organizzati corsi di nuoto per i più piccoli.

Non da meno è Numana nella Marche, il cui litorale è ideale per chi è alla ricerca di un po’ di relax immerso nella natura: un mare cristallino e il Conero alle spalle che ripara la spiaggia dai venti. Senza dimenticare le numerose e attrezzate attività ricettive presenti.

Se la vostra idea, invece, è trascorrere le vacanze in famiglia in Toscana il luogo perfetto è Fetovaia all’Isola d’Elba, una spiaggia incastonata in una suggestiva baia di sabbia bianca e lambita da acque cristalline. Qui i bambini hanno a disposizione ampi spazi di spiaggia su cui correre e giocare, ma anche acqua bassa e pulita in cui divertirsi in tutta sicurezza.

Per chi sogna la Sicilia la meta da non perdere è San Vito lo Capo con le sue spiagge perfette per i più piccini. Per non parlare del mare cristallino caratterizzato dai fondali bassi.

Infine, vi consigliamo una piccola sosta a Cala Moresca, una delle calette più incantevoli della Sardegna che si prepara a ospitare le riprese del live action “La Sirenetta”, il remake del celebre film d’animazione Disney del 1989 che tutti stiamo aspettando. Il luogo perfetto per indossare il Summer Poncho di Original Marines con tanto di stampa dell’eroina dei cartoni.