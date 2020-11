Veneto, 10 posti che fanno innamorare

Il Veneto, grazie all'incantevole Venezia, è famoso in tutto il mondo. Ma la splendida città sull'acqua non è l'unico motivo per cui vale la pena visitare la regione. Città d'arte, borghi storici, montagne, ville nobiliari e oasi naturali: il Veneto sa come sorprendere. Ecco per voi 10 luoghi che vi faranno innamorare.