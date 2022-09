Le migliori soste da fare sulla “Strada delle Fiabe”

Sarà che già dal nome viene voglia di partire, fatto sta che per un viaggio all’insegna del romanticismo, della voglia di sognare e, perché no, di tornare bambini, la meta ideale è la "Strada della Fiabe”, in Germania. Un percorso che porta nei luoghi che hanno ispirato i creatori delle favole più conosciute del mondo, i Fratelli Grimm. E che tra castelli, villaggi e luoghi da sogno, sanno trasportare chi li visita in un viaggio che appaga gli occhi e il cuore, riportando viaggiatori di ogni età in quel momento magnifico e di pura dolcezza e incanto che è l’infanzia. Un tour che non può che partire da Hanau, (nella foto) città natale dei Fratelli Grimm. Qui, tra musei, edifici del XVI secolo e il castello di Philippsruhe, resterete incantati dalla bellezza e dalle atmosfere da cui tutto ha avuto inizio.