Meravigliosi castelli del mondo che si affacciano sui fiumi

Tra i castelli più suggestivi al mondo ci sono quelli che si affacciano sui fiumi, placidamente riflessi in acque turchesi: sembrano incastonati in una cartolina, e godono naturalmente di una vista meravigliosa. Quali sono quelli assolutamente imperdibili? Il primo si trova in Francia, patria di fortezze dal fascino unico. Stiamo parlando del(nella foto), immerso nel panorama della Valle della Loira e lambito dal fiume Cher.