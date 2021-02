Italia in bici, 10 percorsi memorabili

Amate la bici e le lunghe ore trascorse all'aria aperta, non appena arriva la bella stagione? È allora tempo di organizzare il vostro prossimo viaggio in sella alla due ruote, andando alla scoperta dei paesaggi più suggestivi d'Italia. Percorrendo in lungo e in largo il nostro Stivale, potrete infatti ammirare bellezze che vi lasceranno senza fiato. Km di asfalto e di sterrati, di piste ciclabili e di sentieri appena tracciati, per godere della natura incontaminata e di panorami da sogno: ecco i percorsi imperdibili che vi rimarranno per sempre nel cuore.