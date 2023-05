Dove andare in Grecia al mare? 10 spiagge poco note

Tra le mete più amate e desiderate dell'estate c'è la spettacolareUn Paese che ha davvero molto da offrire in fatto di angoli paradisiaci, ma che viene preso spesso d'assalto dai turisti. Per questo motivo abbiamo deciso di raccogliere per voi- ma poco note - per cercare di stare il più lontano possibile dall'invasione dei viaggiatori. Il primo posto in questione è la Spiaggia di Alinda (in foto), la distesa di sabbia e sassolini più lunga dell' isola di Leros , che è bagnata da un'acqua perfettamente pulita: si riescono ad ammirare i fondali anche senza maschera.