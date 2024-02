Viaggi on the road: le destinazioni più incredibili da scoprire quest’anno

Quando si tratta di viaggi indimenticabili, poche esperienze possono eguagliare l'emozione di un'avventura on the road. È un'occasione unica per abbracciare l'imprevisto e perdersi tra panorami mozzafiato, sperimentando momenti di assoluta libertà. CamperDays, la principale piattaforma di noleggio camper in Europa, ha scelto con cura 10 destinazioni imperdibili per gli amanti dell’avventura. Il nostro itinerario comincia dall’Algarve, un paradiso costiero a poche ore di distanza da Lisbona, dove le baie frastagliate, i villaggi e le scogliere si affacciano sull'Oceano Atlantico. Da Praia Da Rocha, con la sua vastità e vivacità, alle iconiche Praia De Benagil e Praia Dos Três Irmãos, con le loro grotte e calette pittoresche, questa meta è davvero un paradiso balneare. Le acque cristalline invitano al nuoto e al surf, mentre le spiagge di sabbia dorata sono ideali per rilassarsi al sole o fare una passeggiata romantica al tramonto. Da non perdere le tipiche casette decorate con i tradizionali "azulejos", che aggiungono un tocco di autentica bellezza portoghese a questo paesaggio da cartolina.