Equinozio d’autunno: 5 viaggi straordinari per celebrare l’arrivo della stagione

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice.

Fonte: iStock Tempio Daigo-ji a Kyoto

C’è qualcosa di magico che accade intorno a noi quando il calendario annuncia l’inizio di settembre. È la magia della natura che porta in scena il suo ultimo e grandioso spettacolo prima di ritirarsi in un lungo e meritato riposo. In questo periodo i paesaggi intorno a noi si tingono di meraviglia: gli alberi colorati lasciano andare le foglie che si librano in una danza incantata fino a occupare i viali, le strade e i quartieri delle città.

L’autunno diventa così la stagione perfetta per organizzare nuovi viaggi, quelli che ci permettono di ammirare lo show di Madre Natura, ma anche di scoprire e riscoprire città e destinazioni abbigliate con una veste inedita e bellissima.

Se il desiderio è quello di vivere a pieno tutta la magia dell’equinozio d’autunno, allora prendete carta e penna. Abbiamo selezionato per voi 5 viaggi straordinari da organizzare per celebrare l’arrivo della stagione. Preparate le valigie: si parte!

5 destinazioni per celebrare l’autunno

Il sole tiepido che bacia le città del mondo, mentre si tingono di oro e dei colori della terra, è un invito a viaggiare e a scoprire i paesaggi meravigliosi dell’autunno. Scegliere un solo luogo da visitare in questo periodo è davvero difficile, quello che possiamo fare, però, è parlarvi di tutti quei luoghi che vale assolutamente la pena visitare, ora più che mai.

Paesi che hanno fatto dell’autunno una vera e propria celebrazione solenne, luoghi avvolti nel mistero che evocano tradizioni arcaiche e scenari incontaminati dove la natura continua a dare spettacolo. Ecco la nostra top 5 delle destinazioni da raggiungere per festeggiare la stagione delle meraviglie.

Fonte: Istock

In Giappone per celebrare lo Shun-ki

Il Giappone è in cima alla lista dei luoghi da visitare durante l’autunno. In questo periodo, infatti, molte città del Paese si trasformano in cartoline di immensa bellezza da vivere e contemplare. Gli alberi che crescono intorno ai quartieri, nei parchi e nei pressi dei templi si tingono di mille sfumature di rosso e di arancione creando un’atmosfera idilliaca.

È questo il momento per celebrare lo Shun-ki, la festa dell’equinozio d’autunno che affonda le origini nella tradizione buddista. Ogni anno le persone che vivono nel Paese mettono in pratica tutta una serie di rituali per celebrare l’arrivo della nuova stagione. Tra questi, immancabile, è la tradizione del kōyō: l’osservazione delle foglie d’autunno.

Sono molte le persone che in questi giorni organizzano viaggi ed escursioni per toccare con mano la magia che si scatena a partire da settembre: Hokkaido, Kyoto e Kyushu sono solo alcune delle destinazioni più raggiunte dai cittadini e dai viaggiatori provenienti da ogni parte del mondo.

Un’altra tradizione, che viene tramandata da secoli e che si consuma proprio nel giorno dell’equinozio, è quella di andare al cimitero per pregare per i defunti. Secondo la tradizione buddista, infatti, in questo periodo il confine tra il mondo fisico e quello spirituale diventa più sottile.

A caccia di aurora boreale in Norvegia

A partire dalla fine di settembre, la Norvegia si trasforma nel palcoscenico di uno spettacolo incantato: quello del foliage. Le temperature si abbassano e i paesaggi si trasformano assumendo tinte cangianti e sfumature brillanti. Sono quelli dell’autunno che colorano i boschi, i prati e i parchi che si snodano nel Paese.

Tra i luoghi più suggestivi, e meno conosciuti, dove ammirare paesaggi colorati, segnaliamo l’isola di Senja, un lembo di terra che sorge nei pressi della contea di Troms og Finnmark e che è raggiungibile dalla terraferma grazie al ponte Gisund. Ma basta guardarsi intorno, tra i vasti territori incontaminati del Paese, per scorgere la bellezza di questa stagione in ogni dove.

C’è un altro motivo, però, per visitare la Norvegia in autunno. L’arrivo della stagione, infatti, coincide con l’inizio della caccia all’aurora boreale. Nel nord del Paese lo show prosegue anche sulle nostre teste: le bande luminose iniziano a danzare e i cieli si infiammano tingendosi di magia. Lo scenario lascia senza fiato.

L’equinozio a Stonehenge

Ci spostiamo ora nello Wiltshire, a pochi chilometri da Salisbury, proprio lì dove esiste uno dei luoghi più affascinanti e misteriosi del mondo intero. Stiamo parlando di Stonehenge, il sito neolitico che sin dalla sua scoperta ha affascinato e incuriosito le persone di tutto il mondo.

Ammirare il cerchio di pietre e lasciarsi suggestionare da tutte le leggende che avvolgono il sito è un’esperienza che tutti dovremmo vivere almeno una volta nella vita. Ma farlo durante gli equinozi e i solstizi è a dir poco magico.

A settembre, quando il sole si trova allo zenit dell’Equatore e permette di vivere una giornata perfettamente divisa tra ore di luce e di buio, moltissime persone si riuniscono proprio a Stonehenge per contemplare ciò che succede nel cielo, per lasciarsi incantare dalla luce del tramonto che inonda le pietre e per connettersi con la natura e con i suoi misteri.

Autumn in New York

Nella lista dei luoghi da raggiungere per celebrare l’arrivo dell’autunno non può mancare lei: l’iconica e affascinante New York. Non è un caso che si tratti di una delle destinazioni più desiderate e raggiunte in questo periodo.

La Grande Mela, e i suoi distretti, a partire dalla fine di settembre rubano alla palette autunnale i suoi colori più belli creando paesaggi da cartolina. Imperdibile è la passeggiata a Central Park, una tradizione obbligata in questa stagione che permette di ammirare il volto più bello del polmone verde della metropoli.

Autunno a New York non è solo il titolo di uno dei film emozione, ma è una vera e propria promessa. Quella di vivere una delle esperienze più magiche e indimenticabili di una vita intera.

Canada, un’esplosione di colori

Sono tanti i luoghi del mondo da raggiungere per poter toccare con mano la magia dell’autunno e, anche se sono tutti bellissimi, in pochi però riescono a equiparare quei straordinari paesaggi che infiammano le terre canadesi.

L’ultima destinazione da inserire nella nostra travel wish list, per celebrare la stagione delle meraviglie, è proprio il Canada, uno dei luoghi migliori dove poter osservare il foliage. A partire dalla fine di settembre la terra delle foglie d’acero indossa il suo abito più bello, quello che alterna sfumature di giallo, rosso e arancione.

Tantissimi i luoghi da raggiungere per ammirare lo spettacolo, tra questi troviamo il Mont Tremblan, in Québec, l’Isola di Capo Bretone, in Nuova Scozia e il Parco provinciale di Algonquin, Ontario. Luoghi dove ogni passo compiuto si trasforma in un’avventura magica.