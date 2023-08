Come raggiungere l’isola di Favignana

Favignana è la principale isola dell’Arcipelago delle Egadi, in Sicilia, un’isola da sogno che devi assolutamente visitare se sei in cerca di un mare da favola e di una vacanza memorabile.

Sull’isola troverai un’atmosfera idilliaca ambita ogni anno da molti turisti, e per questo i collegamenti a disposizione per raggiungerla sono molti e a Favignana come arrivare è semplicissimo. In pochissimo tempo potrai trovarti tra le meravigliose spiagge di Cala Azzurra, Cala Grande e Cala Rossa o passeggiare per il pittoresco borgo assaggiando uno dei piatti tipici locali.

Se vuoi sapere nel dettaglio come arrivare vediamo quali sono i modi per raggiungere l’isola dalla Sicilia o da altre città d’Italia con diversi mezzi di trasporto.

Come raggiungere Favignana dalla Sicilia

Se ti trovi in Sicilia e vuoi raggiungere Favignana anche soltanto per una gita in giornata ti basterà raggiungere Trapani o Marsala, i principali porti dove prendere il traghetto per Favignana, e imbarcarti. Puoi scegliere il traghetto sia per un viaggio più economico, leggermente più lungo, sia se desideri imbarcare la tua auto, altrimenti puoi optare per l’aliscafo.

Gli spostamenti da e verso l’isola sono numerosi e partono dalle 6:00 di mattina fino a tarda sera. Puoi acquistare il biglietto per il traghetto o per l’aliscafo anche direttamente al porto, ma ti consiglio di consultare in anticipo orari e prezzi e acquistarlo online, in modo da poterti organizzare al meglio. Se vuoi approfittare della gita a Favignana per visitare anche Levanto ti consiglio di partecipare a una bellissima gita in barca organizzata, con partenza da Trapani e giro nelle spiagge più belle.

Come arrivare a Favignana in aereo

Sull’isola di Favignana come arrivare non è senz’altro un problema, soprattutto in aereo. Non dovrai far altro che prenotare un volo tra i tanti disponibili per la Sicilia, con arrivo all’aeroporto di Palermo, di Catania o, ancor meglio, a quello di Trapani; come raggiungere Favignana da Trapani è semplicissimo!

Una volta atterrato in Sicilia, dall’aeroporto potrai arrivare al porto di Trapani scegliendo tra diverse opzioni tra cui taxi, trasferimenti privati, autobus e pullman, e prendere il traghetto o l’aliscafo per Favignana. A Trapani sono disponibili diversi servizi organizzati dall’aeroporto al porto, comprensivi di biglietto per l’aliscafo per offrirti il massimo dell’organizzazione e del comfort.

In alternativa puoi partecipare a una crociera organizzata direttamente da Palermo, con trasporto da e per il porto di Trapani incluso e goderti una rilassante gita tra le acque verde smeraldo della “farfalla sul mare”.

Come raggiungere Favignana in nave

Se sei un’amante della navigazione puoi anche scegliere di viaggiare in nave e raggiungere l’isola imbarcandoti da uno dei maggiori porti italiani come Genova, Napoli, Civitavecchia, Salerno o Cagliari: in questi grandi porti infatti le navi sbarcano a Palermo. Da Palermo dovrai arrivare a Trapani in pullman o auto, e imbarcarti successivamente per Favignana.

Se hai a disposizione un’imbarcazione privata è possibile attraccare in uno dei tanti moli dell’isola, che è dotata di numerosi punti di assistenza tecnica e medica per i navigatori. Tuttavia, essendo le acque delle Egadi spesso soggette a forti venti e correnti, è consigliabile utilizzare sempre le imbarcazioni pubbliche, in modo da non trovarsi in situazioni pericolose. Le imbarcazioni pubbliche sono numerose, a disposizione tutti i giorni della settimana e molto più sicure.

Favignana: come arrivare in auto?

Se non vuoi perdere la comodità di girare l’isola in auto come ti ho già anticipato prima c’è anche la possibilità di arrivare direttamente sull’isola con la tua auto personale, ma per farlo dovrai imbarcarla sul traghetto.

Attenzione, ricordati di consultare sempre il sito ufficiale dell’isola per verificare le limitazioni soggette al trasporto delle auto, soprattutto durante il periodo estivo in cui Favignana è la meta preferita di moltissimi visitatori.

Si può arrivare a Favignana in treno?

La risposta è sì, infatti la città di Trapani dispone anche di una stazione ferroviaria, che permette a chi vuole di raggiungere la Sicilia in treno da qualsiasi città d’Italia, e da Trapani imbarcarsi per l’isola. Dalla stazione ferroviaria si può raggiungere il porto addirittura a piedi se si hanno pochi bagagli, oppure in pochi minuti di taxi.

Questi sono i principali modi per raggiungere Favignana, che come hai potuto leggere è raggiungibile in aereo, in nave, in treno e addirittura in auto da ogni parte d’Italia. A seconda della località di partenza e del periodo di soggiorno sull’isola hai una vasta gamma di possibilità per arrivarci, puoi scegliere quella più adatta alle tue esigenze e goderti senza pensieri le meraviglie dell’isola.