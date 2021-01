Gli angoli più pittoreschi d’Italia diventano set di moda

editato in: da

Anche la moda sceglie le bellezze italiane, paesaggi incantevoli che hanno rubato il cuore a milioni di turisti provenienti da ogni angolo del globo. Tra sfilate incantevoli e spot pubblicitari, modelle e stilisti hanno fatto la loro comparsa in alcune delle location più affascinanti del nostro Paese.

Bellagio, sulle rive del lago di Como

Dolce & Gabbana ha puntato gli occhi sulla giovanissima Deva, la figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel. Bella come la mamma, la ragazza è protagonista della campagna di una nuova fragranza: lo spot è stato girato sulle sponde del lago di Como, nella splendida location di Bellagio. Piccolo borgo di rara bellezza, è ormai divenuto una rinomata meta turistica e possiede un notevole patrimonio architettonico.

Tra ville nobiliari e terrazze affacciate sul lago, piccole chiese e giardini incantevoli, Bellagio è un luogo da sogno. Come stupirsi se è riuscito a conquistare anche il mondo della moda? D’altronde, il lago di Como è già stato in passato scelto come set proprio da D&G per presentare alcune delle loro più famose collezioni – indimenticabili le immagini provenienti da Villa Olmo, capolavoro neoclassico che sorge a Como.

L’incantevole Castello di Sammezzano

Dior ha invece scelto il Castello di Sammezzano, a poca distanza da Firenze, per presentare la collezione Primavera Estate 2021. La stilista Maria Grazia Chiuri ha deciso di regalare al pubblico qualcosa di diverso: invece di una sfilata, ha optato per uno short movie, chiedendo al regista Matteo Garrone di girare il film Il Castello dei Tarocchi. L’ambientazione è a dir poco incredibile, tra sale riccamente addobbate e la natura rigogliosa che circonda il maniero.

Il Castello di Sammezzano venne costruito a partire dall’inizio del ‘600, ma solamente con l’importante restauro avvenuto due secoli dopo l’edificio acquistò notevole pregio, diventando uno dei più affascinanti esempi di architettura orientalista in Italia.

Roma, la città eterna scelta da Valentino

Innumerevoli i riferimenti a Roma nel campo della moda. L’ultimo è quello di Valentino, che per la sua collezione Haute Couture Fall Winter 2021 ha scelto come ambientazione Palazzo Colonna. Incantevole edificio sito in Piazza dei Santi Apostoli, fu residenza nobiliare per molte delle famiglie più importanti dei secoli scorsi e accolse tra le sue mura grandi personaggi, tra imperatori e letterati.

La collezione di Valentino è stata presentata in streaming dalla Sala Grande, dove spiccano arredi preziosi, specchiere maestose e opere d’arte di grande pregio.

Il borgo marinaro di Sciacca

I suoi colori pastello, che si riflettono nelle acque turchesi del mar Mediterraneo, hanno conquistato tutti: il piccolo borgo di Sciacca è stato in passato scelto da Dolce & Gabbana per una sfilata indimenticabile. Per l’occasione, i due stilisti hanno prenotato l’intero centro storico così da accogliere al meglio i loro ospiti. E le viuzze del paesino si sono trasformate in passerelle d’alta moda.

Palma di Montechiaro, la Sicilia barocca

Sempre Dolce & Gabbana avevano in passato apprezzato a tal punto la Sicilia da optare per il piccolo borgo di Palma di Montechiaro, al momento di scegliere la location di una delle loro sfilate. Le creazioni magnifiche della maison italiana hanno dunque fatto la loro comparsa nel cuore di questo paesino incantevole, dove si è tenuta una vera e propria festa. Le splendide chiese barocche del centro storico sono gioielli preziosissimi.