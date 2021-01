5 destinazioni perfette per provare l’esperienza rigenerante del bagno di fieno

editato in: da

Avete mai sentito parlare del bagno di fieno? Si tratta di un trattamento di benessere in piena regola in grado di restituire numerosi vantaggi per la mente e per il corpo. Come il nome stesso suggerisce, alla base di questa esperienza sensoriale, c’è il fieno, un elemento naturale inedito e sorprendente che ci consente di provare emozioni rigeneranti e primordiali.

Non tutte le destinazioni del mondo sono in grado di offrire il bagno di fieno, si tratta, infatti, di un’esperienza legata alla stagionalità e ad alcuni territori. Fortunatamente, il nostro BelPaese, rientra tra i luoghi che propongono proprio questo trattamento sorprendente e rigenerante. Pronti a organizzare il prossimo viaggio?

I bagni di fieno in Tirolo

Provate a chiedere dei bagni di fieno in Tirolo ai cittadini del territorio, vi racconteranno che grazie a tradizioni tramandate da generazioni, in questo luogo esiste una delle esperienze più belle e rilassanti del mondo. I bagni di fieno tirolesi sono preparati con una miscela di erbe locali come l’arnica, l’achiella, la fragolaccia e la vernoica. Durante il trattamento, il corpo viene avvolto completamente con le erbe e con il fieno di montagna così da ricevere tutte le sostanze benefiche di questi prodotti naturali.

Un letto di fieno a Gressoney-La-Trinité

Nell’ultimo centro abitato della valle percorsa dal torrente Lys c’è una tradizione incredibile tutta da scoprire offerta dal Romantik Hotel Jolanda. È qui che gli ospiti possono provare un bagno di fieno alla temperatura di 40°, comodamente distesi su un letto.

Il bagno di fieno sulle Dolomiti

Ancora in Italia, avvolti dalla meravigliosa e suggestiva cornice delle Dolomiti, si può sperimentare il bagno di fieno. Per farlo dobbiamo spostarci alle pendici dell’Alpe di Siusi, esattamente a Fiè allo Sciliar, una rinomata destinazione termale che offre questa esperienza rigenerante e rilassante, per il corpo e la mente.

San Gimignano e il rituale nostrano

Ancora una volta è la nostra splendida Italia a offrirci un’esperienza sensoriale da provare almeno una volta nella vita. Ci spostiamo a San Gimignano, è qui che Villasanpaolo Spa Resort offre un trattamento rituale esfoliante per eliminare impurità e tossine e rigenerare il corpo, proprio attraverso il fieno.

La sauna al fieno dell’Alto Adige

Non solo bagni, il fieno è utilizzato anche per la sauna. Questa è la proposta di una delle più celebri località di benessere in Italia: Merano. La sauna al fieno biologico dell’Alto Adige è un’alternativa alla più celebre sauna finlandese che consente, a chiunque la provi, di vivere la magica atmosfera delle malghe di montagna.