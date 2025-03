La famosa cattedrale di Parigi sta mettendo in palio circa 50 pietre dell'edificio per investire nel restauro di 5 mila strutture religiose francesi in pericolo

Se avete mai desiderato possedere un pezzo della Cattedrale di Notre-Dame…questa è la vostra occasione. Dopo l’incendio devastante che la colpì nel 2019, molte pietre della chiesa sono risultate troppo danneggiate per essere riutilizzate. Cosa farne, quindi? Stiamo parlando della Cattedrale di Notre-Dame, non si possono certo buttare nella raccolta indifferenziata e dimenticarsene una volta per tutte. No, l’idea è quella di metterne all’asta 50 per sostenere il restauro dei siti religiosi storici francesi in grave pericolo tramite la Fondation du Patrimoine (Fondazione del Patrimonio).

Per vincerle è stato creato un gioco-concorso dove 50 fortunati partecipanti, ai quali viene richiesta una donazione minima di 40 euro da effettuare sul sito della fondazione, potranno aggiudicarsi altrettanti pezzi, intagliati a cubetti tra quelli recuperati, e impossibili da riutilizzare, ritrovati tra le macerie dell’incendio.

Il gioco-concorso per vincere un pezzo di Notre-Dame

Notre-Dame è stata minacciata da un incendio, restaurata e finalmente riaperta, ma non è l’unica ad aver bisogno di un intervento di recupero. Secondo i dati raccolti dalla fondazione Observatoire du Patrimoine Religieux, in tutta la Francia sono a rischio tra i 3 mila e i 5 mila edifici religiosi cattolici, soprattutto nelle zone rurali e nei piccoli Comuni. Si tratta di una problematica difficile da risolvere, soprattutto perché i bilanci delle amministrazioni locali sono sempre più ridotti e il finanziamento per la manutenzione delle chiese rappresenta una sfida economica non indifferente.

Per fortuna, come un personaggio famoso che può sfruttare la propria notorietà per una buona causa, entra in gioco la Cattedrale di Notre-Dame. Dopo l’incendio del 2019, infatti, sono rimaste delle pietre troppo danneggiate per essere riutilizzate e che, secondo un’idea di Fondation du Patrimoine, possono essere impiegate per raccogliere i fondi necessari a salvare le tante altre chiese francesi in pericolo.

Le pietre, che pesano circa 800 grammi ciascuna, sono state incise con la silhouette della facciata principale della struttura, per attestarne l’autenticità, e con il messaggio Rebâtir Notre-Dame (Ricostruire Notre-Dame). Il presidente dell’organizzazione Rebâtir Notre-Dame, Philippe Jost, ha dichiarato: “Sono lieto che, attraverso la donazione di queste pietre, Notre-Dame stia contribuendo al restauro del patrimonio religioso dei nostri villaggi”.

Come partecipare all’iniziativa

La campagna di raccolta fondi della Fondation du Patrimoine per il patrimonio religioso è stata creata dal presidente Macron nel 2023 con l’obiettivo di sostenere 1.000 edifici in quattro anni. Questa iniziativa è nata dopo che il Ministero della Cultura ha dichiarato che in tutto il Paese, 5.000 edifici religiosi si trovano in uno stato di tale degrado da richiedere interventi urgenti. Solo nel primo anno, la fondazione ha ricevuto 16 milioni di euro in donazioni che saranno utilizzati per restaurare i primi 100 edifici selezionati.

Ed è proprio la Fondation du Patrimoine che ha avuto l’idea di creare un gioco-concorso grazie al quale è possibile vincere un pezzo di Notre-Dame facendo una donazione che servirà proprio a restaurare altri edifici. Tutti possono partecipare all’iniziativa, basterà avere più di 18 anni e aver effettuato una donazione di almeno 40 euro alla campagna nazionale di raccolta fondi per il patrimonio religioso, oltre ad aver compilato un modulo di iscrizione disponibile sul sito ufficiale di Fondation du Patrimoine.