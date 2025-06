L'attesissimo spin-off "The Walking Dead: Daryl Dixon" è stato girato interamente in Francia: queste le incredibili location del nuovo capitolo della saga

Fonte: iStock/IPA Agency Le location di The Walking Dead Daryl Dixon

Il successo della saga post-apocalittica The Walking Dead continua a crescere e ad appassionare vecchi e nuovi fan. Dopo il sequel che ha segnato il ritorno del protagonista Rick Grimes, ora arriva lo spin-off dedicato a Daryl Dixon, il guerriero solitario interpretato da Norman Reedus. “The Walking Dead: Daryl Dixon”, debutterà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW per ben due stagioni: la prima disponibile dal 2 giugno, mentre la secondo dal 23 giugno.

Cosa vedremo in questa nuova serie? L’avventura di Daryl Dixon, che nell’epilogo della serie madre guidava la sua motocicletta verso l’orizzonte al tramonto, lo porterà in una Francia devastata dall’apocalisse zombie. Finito in un’abbazia, incontra un gruppo di suore che gli chiede di portare in salvo Laurent, un undicenne nato all’inizio dell’apocalisse. Daryl accetta questo compito inaspettato e, cercando una soluzione per tornare a casa, attraversa i luoghi più famosi del Paese.

I campi della Provenza

Se quando pensate alla Provenza vi vengono in mente romantici campi di lavanda, guardando “The Walking Dead: Daryl Dixon” la vedrete un tantino diversa! Qui, le dolci colline assumeranno un’atmosfera molto più lugubre perché il protagonista si ritroverà a schivare zombie in arrivo da ogni angolo.

Le location a Parigi

Camminando in una Parigi completamente deserta, Daryl Dixon si ritrova davanti al museo del Louvre dove la grandiosità dell’edificio assume una dimensione completamente nuova in una capitale sorprendentemente vuota. E se le strade parigine hanno visto di tutto, dalle rivoluzioni alle storie d’amore, ora arrivano anche gli zombie.

Durante gli episodi vedrete il protagonista attraversare i famosi boulevard, per poi giungere a quel labirinto nel cuore della città rappresentato dalle catacombe. Il più grande ossario del mondo ha offerto l’atmosfera perfetta per le riprese dello spin-off!

Mont Saint-Michel

Tra i monumenti più famosi di Francia, una volta che lo vedrete sullo schermo non avrete difficoltà a riconoscerlo! Mont Saint-Michel, con la sua silhouette unica, è stato scelto come una delle ambientazioni dello spin-off: mentre attraversa il Paese, il protagonista si reca in Normandia e non solo ai piedi dell’abbazia.

Tra i luoghi scelti in questa regione compare anche Omaha Beach, uno dei siti di sbarco più importanti del D-Day, una spiaggia di oltre otto chilometri che si estende da Vierville-sur-Mer a Colleville-sur-Mer.

Il Pont du Gard in Occitania

Una delle scene dello spin-off è stata girata anche in Occitania: qui, Daryl Dixon cammina da solo sul famoso Pont du Gard. Con i suoi 48 metri di altezza, attraversa per 275 metri il fiume Gardon ed è considerato il ponte romano più alto del mondo. È una destinazione molto popolare e, considerando la magnifica vista che si gode da lassù, non stupisce che sia stata scelta come location!

Bouches-du-Rhône

Infine, l’ultima location della serie si trova nella regione delle Bouches-du-Rhône. Seguendo l’avventura del protagonista, gli spettatori potranno intravedere più volte la famosa Basilica di Notre-Dame-de-la-Garde a Marsiglia e Arles, una città che conserva intatto tutto il fascino e i colori di un tempo perduto, immersa qui in un’atmosfera totalmente diversa e spaventosa.