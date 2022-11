Il jet privato (di lusso) che usano Harry e Meghan per viaggiare

Fonte: @Getty Images Harry e Meghan in viaggio sul loro jet privato

Nonostante faccia di tutto per dissociarsi dalla Famiglia Reale britannica, la coppia Harry & Meghan non riesce a rinunciare a un tenore di vita di un certo livello.

Specie lui, nato principino, per cui certi lussi e certi stili di vita fanno parte del DNA. Non che Meghan Markle li disdegni, comunque; del resto, se ha scelto una testa coronata come compagno di vita un motivo – oltre all’amore, naturalmente, ci sarà.

Il jet privato di Harry & Meghan

E di motivi per far (s)parlare di sé la celebre coppia ne ha dati tanti. L’ultimo è a proposito dei viaggi super costosi che i due si starebbero regalando. Sì, perché per muoversi avanti e indietro tra Stati Uniti e Gran Bretagna, ma anche per andare in vacanza o a trovare gli amici, per rilasciare un’intervista o per fare un po’ di shopping il Duca e la Duchessa del Sussex avrebbero a disposizione un lussuosissimo jet privato.

Il piccolo Cessna 680 Citation Sovereign da 12 posti è stato allestito di tutto punto come un salotto: ampie poltrone di pelle, luci soffuse, finiture in radica, comodi tavolini per mangiare o lavorare e una grande sala da bagno.

Lusso tra le nuvole

Ogni volta che la coppia deve volare, l’equipaggio pensa a tutto per rendere il più confortevole possibile in viaggio: vasi di fiori freschi abbelliscono l’abitacolo e poi il cibo preferito dalla coppia e dai piccoli Archie e Lilibet, i bambini, e naturalmente il migliore vino sul mercato.

Quanto costa volare sul jet

Il jet privato ha un valore stimato di circa 6milioni e trecentomila euro. E questo senza contare lo stipendio del pilota e dell’equipaggio che è a bordo con loro quando viaggiano. Non è chiaro se il jet sia di loro proprietà o se lo noleggino ogni volta che devono spostarsi fuori Santa Barbara, California, dove vivono da quando sono letteralmente fuggiti dall’Inghilterra.

Fonte: IPA

Dov’è finito il “travel planner”?

Eppure, non molto tempo fa, a Corte avevano deciso di stringere le cinghie sulle spese reali. Era stata la stessa Regina Elisabetta II a iecidere i cambiamenti riguardanti il modo di viaggiare per l’intera Royal Family.

Aveva deciso di introdurre la figura del travel planner, un esperto di viaggi che avrebbe avuto il compito di organizzare in ogni minimo dettaglio gli spostamenti di ogni appartenente alla Famiglia reale. Tanto che era stato pubblicato un annuncio di lavoro per trovare il candidato perfetto.

Tra i doveri imprescindibili del travel palnner, oltre ovviamente a non tralasciare il fattore sicurezza, importantissimo quando si tratta di reali, c’era quello di far sì che i viaggi fossero più economici possibili, visto che sono finanziati col denaro dei cittadini britannici, e con un occhio di riguardo all’ambiente.