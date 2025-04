Fonte: iStock Il pittoresco quartiere di Gastown a Vancouver

Ci sono quartieri così iconici da diventare l’anima stessa della città. Basti pensare a Montmartre, che racchiude nelle sue stradine acciottolate tutta la poesia di Parigi. A Soho, emblema dello stile londinese. O all’Alfama che, con il suo fascino decadente e nostalgico, racconta Lisbona. Esattamente come queste città, anche Vancouver ha il suo quartiere storico dalle mille storie da narrare: Gastown. Un quartiere che conserva il fascino delle origini, incastonato tra alcune delle strade più importanti della città della Columbia Britannica come Water Street, Columbia Street, Hastings Street e Cambie Street. Oggi, con questa guida, ti portiamo a fare due passi con noi tra le sue strade lastricate, per scoprire la sua storia e tutto ciò che rende questo quartiere un vero e proprio simbolo di Vancouver. Pronto a partire per un viaggio tra passato e futuro? Ecco cosa vedere a Gastown!

Gastown Vancouver: una storia affascinante

Prima di elencarti tutti i luoghi di interesse da non perdere a Gastown, ti vogliamo raccontare un po’ della sua storia. Partiamo dal suo nome così particolare: Gastown deriva da Jack “Gassy” Deighton, un marinaio e capitano di battelli a vapore che mise radici qui nel 1867 aprendo il primo saloon della città. Da questo momento in poi, la città fiorì diventando un importante centro produttivo di legname e uno snodo cruciale per il commercio marittimo. Nel 1886, la cittadina venne inglobata nella City of Vancouver e, poco dopo, venne completamente rasa al suolo da un devastante incendio lasciando intatti solo due edifici. Qualche anno dopo, con lo sviluppo fiorente di Vancouver, Gastown venne completamente ricostruita diventando il cuore pulsante della vita notturna della città e tornando alla ribalta nella scena della movida cittadina. Con la Grande depressione e l’avvento del proibizionismo, Gastown vide un periodo di grande declino che durò fino agli anni ’60. In questi anni, il quartiere rischiò di essere abbattuto a favore della costruzione di una grande superstrada ma, fortunatamente, venne salvato da attivisti politici che convinsero il governo a preservarlo in quanto sito di grande interesse storico per tutta la comunità.

Cosa fare e cosa vedere a Gastown: i best of

Iniziamo col dire che Gastown è un quartiere che si presta a essere esplorato completamente a piedi. Le sue stradine acciottolate e i suoi edifici che a volte ricordano lo stile newyorkese a volte lo stile europeo, ti spingeranno a esplorare l’area facendo fede al tuo istinto, svoltando ogni tanto di qua e ogni tanto di là. Nonostante Gastown non sia così grande, ha una concentrazione di cose da fare e da vedere che lo rendono un quartiere che pullula di vita a tutte le ore. Di seguito, puoi trovare la nostra selezione dei best of da fare e da vedere a Gastown, Vancouver.

L’Orologio a vapore di Gastown

In un mondo di incertezze, una cosa è assolutamente inconfutabile: lo Steam Clock, è l’attrazione numero 1 di Gastown. Non fatevi ingannare dalle apparenze, questo splendido orologio sembra appartenere ai tempi che furono ma, in realtà, è un capolavoro che unisce un’estetica vittoriana al sapere ingegneristico attuale. Questo famoso orologio a vapore è stato costruito nel 1977 ed è uno dei rarissimi orologi a vapore funzionanti al mondo. Ogni 15 minuti, l’orologio sbuffa e il vapore fuoriesce accompagnato da un fischio che attira subito l’attenzione. Questa sua peculiarità lo ha reso così iconico da diventare il monumento più fotografato di tutta Vancouver. Per apprezzarne appieno la bellezza, ti consigliamo di visitarlo la sera quando le luci dei lampioni esaltano la resa estetica della nuvola di vapore che lo abbraccia.

Maple tree square

Non puoi dire di aver visto Gastown senza soffermarti qualche istante nel suo cuore pulsante: Maple tree square, la piazza dove tutto ebbe inizio. Un tempo dominata da un grande acero, fu proprio qui che si radunarono i primissimi abitanti della città. Situata all’incrocio tra Carrall, Powell e Water Street fu anche il luogo in cui sorse il famoso saloon di Gassy Jack, nel cuore di Gastown. Oggi la piazza resta il centro del quartiere, punteggiata da caffè, ristoranti e locali attira ogni giorno locals e visitatori, soddisfacendo sia le attitudini degli early-birds sia delle anime della notte. Attualmente, il governo sta lavorando alla definizione del futuro di questa piazza, con l’obiettivo di riportarne al centro la storia e la cultura indigena.

Le statue di Gastown

Passeggiando per Gastown, oltre al suggestivo orologio a vapore, ti imbatterai anche in altri monumenti che raccontano la storia di questo luogo e di chi lo ha plasmato. In particolare, ti consigliamo di conoscere queste due figure.

Gassy Jack: fino a qualche anno fa, nel luogo dove venne aperto il primo bar di Gastown, sorgeva una statua in rame alta circa due metri che rappresentava Captain John “Gassy Jack” Deighton – il padre fondatore di Gastown. Commissionata nel 1970 e scolpita da Vern Simpson, questa statua omaggiava questa figura così leggendaria per la città. Nato a Hull, in Inghilterra, è stato pilota fluviale, capitano e gestore del primo bar di Gastown e la sua storia è ricca di fascino e controversie. La statua venne spostata più volte in zone diverse del quartiere, fino a trovare la sua sistemazione definitiva davanti al luogo in cui Deighton costruì il saloon. Nel 2022 venne abbattuta dai manifestanti durante una protesta, poiché la sua esistenza rappresentava un tributo al colonialismo e al razzismo, in particolare con riferimento al fatto che Deighton sposò, nel 1870, una ragazza Squamish di soli 12 anni. Oggi, potrai vedere il piedistallo su cui si ergeva ma, per poter vedere la statua, dovrai aspettare che il governo ne decida il suo destino. Ad ogni modo, questo è il punto migliore dove fermarsi e scoprire la storia di questo uomo.

Hotel Europe

Fonte: iStock

Una versione ridotta del celebre Flatiron building della Grande Mela. L’Hotel Europe, con la sua caratteristica forma da ferro da stiro è uno degli edifici più iconici e fotografati di Gastown. Lo stile inconfondibile dei primissimi anni del 900 gli dona quel fascino retrò che scalda il cuore. Questo edificio fu il primissimo hotel in cemento armato di tutto il Canada. Per vederlo dovrai arrivare all’incrocio tra Powell Street e Alexander Street, dove la sua enorme prua si staglia facendo sollevare il naso di tutti i passanti. Anche per questa location non può mancare una misteriosa storia di presenze soprannaturali. I primi racconti di eventi paranormali registrati nell’hotel risalgono agli anni ’80 quando qualcuno affermò di aver sentito strani rumori di graffi provenire da dietro una parete con una sensazione inquietante correlata. Una seconda figura spettrale – un uomo con un berretto piatto e un cappello nero – sembra essere stata avvistata più volte nei pressi dell’hotel. Riuscirai anche tu a vederla?

Gaoler’s Mews

Uno degli angoli più suggestivi e affascinanti di Gastown, un luogo perfetto per chi ama le storie misteriose; quelle meno conosciute ma, allo stesso tempo, più intriganti. Gaoler’s Mews, piccolo scorcio di Gastown, sorge sulle memorie della primissima prigione di Vancouver (attiva a fine del diciannovesimo secolo). Qui vennero rinchiusi criminali, contrabbandieri e reietti; anime in pena che vissero nel periodo in cui Gastown sembrava più che altro una città di pirati con pochi scrupoli. Oggi, questa zona è stata completamente riqualificata e si presenta ai visitatori come un cortile lastricato e appartato, circondato da deliziosi edifici vittoriani con mattoni faccia a vista e che ospitano gallerie d’arte, boutique e ristoranti raffinati. L’atmosfera è suggestiva: da un lato l’anima moderna e vivace strappa un sorriso, dall’altro una strana sensazione aleggia nell’aria; quella di un luogo che ha visto il lato più oscuro di un’epoca. Se un edificio come l’Hotel Europe custodisce storie di fantasmi, può un posto come questo, che sorge sulle rovine di un’antica prigione, non avere anch’esso le sue storie paranormali da raccontare? Ovviamente no. Gaoler’s Mews è noto per le sue storie di fantasmi; come quella della donna vestita di nero che si aggira per il vicolo acciottolato per poi sparire dietro un cancello di ferro battuto che porta a Blood Alley (leggenda vuole che si tratti dello spirito di una donna, ancora in lutto per il marito giustiziato nel cortile); o quella dell’uomo che attraversa corridoi e pareti e chi si dice abbia incontrato la morte in un saloon o in un bordello dei primi del novecento. Queste sono solo alcune delle storie che rendono questo luogo così affascinante, le altre… dovrai scoprirle da solo.

Crab Park

Se ami gli angoli tranquilli e, nei tuoi itinerari, non manca mai un parco, allora una sosta a Crab Park è d’obbligo. Un angolo verde, pacifico e sereno, che si affaccia sul porto regalandoti una vista mozzafiato sulle montagne, sullo skyline di Vancouver e sul viavai del porto. Questo luogo, nato come iniziativa comunitaria negli anni ’80, oggi è una deliziosa oasi impreziosita da una piccola spiaggia, aree verdi e arte di strada.

Coal Harbor

Sempre restando in tema pace e tranquillità, un altro immancabile spot di Gastown è Coal Harbor. Un quartiere rilassato che si estende lungo la baia e che regala una delle passeggiate più suggestive e scenografiche di tutta la città canadese. Il luogo perfetto per chi cerca una pausa tranquilla, a tratti un po’ chic, per rallentare il passo e godersi il qui e ora.

Altre cose da vedere o da provare a Gastown

Fonte: iStock

Queste che ti abbiamo raccontato sono solo alcune della cose da fare o da vedere nella zona di Gastown a Vancouver, nel cuore del Nord-America. Ma questo piccolo lembo di terra ha ancora così tanto da offrire. Concludiamo questa guida con altri piccoli suggerimenti per goderti al massimo questo magnifico quartiere.

Ammira Vancouver dall’alto: per una vista panoramica mozzafiato sulla città, sali fino alla Vancouver Lookout e ammira le montagne, lo skyline e il porto. Il momento migliore? Decisamente il tramonto!

per una vista panoramica mozzafiato sulla città, sali fino alla e ammira le montagne, lo skyline e il porto. Il momento migliore? Decisamente il tramonto! Partecipa al Lost Souls of Gastown Walking Tour: se ami le storie di fantasmi e vorresti approfondire quelle che ti abbiamo raccontato o scoprirne di nuove, allora partecipa al Lost Souls of Gastown Walking Tour, uno spettacolo notturno teatralizzato e itinerante che ti accompagnerà nei punti più misteriosi del centro storico e ti racconterà il lato oscuro di Vancouver; tra epidemie, incendi e fantasmi del passato.

Molto più di un quartiere, Gastown è uno scrigno che racchiude le origini e i segreti di Vancouver. Storie antiche, miti e leggende: camminare per le sue stradine lastricate significa affrontare un viaggio che scende nelle profondità più recondite di una delle città più affascinanti del Canada.