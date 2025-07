Netflix/iStock Untamed su Netflix

L’estate di Netflix continua a regalare emozioni per chi vuole ritagliarsi una parentesi di relax sul divano, magari dopo una giornata intera di caldo soffocante. Tra i titoli di spicco della piattaforma, ne emerge uno che pare avere il potenziale per lasciare un bel segno. Si tratta di Untamed, una miniserie statunitense disponibile da 17 luglio che conta sei episodi totali della durata di circa 45 minuti l’uno. Tutte le puntate verranno caricate come pacchetto unico direttamente il giorno dell’uscita, come è buona norma per Netflix. Il binge watching è dunque assicurato, ma scopriamo prima quali sono le location che questa serie utilizzerà, al fine di rendere ancor più intriganti i crimini misteriosi e gli intrecci polizieschi, inscenati nella natura selvaggia.

Di cosa parla la serie

Untamed è un dramma investigativo creato da Mark L. Smith ed Elle Smith, con protagonista Eric Bana. Il racconto si apre nel suggestivo e isolato scenario del Parco nazionale di Yosemite, dove il ritrovamento di un cadavere dà il via a un’indagine piena di misteri e tensioni. Bana interpreta Kyle Turner, un agente dei Servizi Investigativi del National Park Service, chiamato a indagare su quello che sembra essere un delitto perpetrato da qualcuno che conosce ogni angolo del parco tanto quanto lui. Per questo Turner sa che dare la caccia al colpevole non sarà affatto facile. Ma il pericolo non si limita all’assassino: il passato di Turner, e quello del parco stesso, nascondono segreti oscuri, pronti a riemergere con forza e a mettere in discussione ogni certezza.

A fianco di Turner troviamo Naya Vasquez (interpretata da Lily Santiago), una giovane ranger appena arrivata, ancora ignara della vastità e delle insidie delle terre selvagge di Yosemite. Il cast si arricchisce di volti noti: Sam Neill (Jurassic Park) è Paul Souter, il capo guardia forestale, profondamente legato al territorio e amico leale di Turner. Rosemarie DeWitt interpreta Jill Bodwin, ex moglie di Turner, oggi consigliera del parco ed ex insegnante, ancora legata a lui da un passato complesso e irrisolto, nonostante abbia ricostruito una nuova vita con un altro uomo. Wilson Bethel veste invece i panni di Shane Maguire, ex ranger dell’esercito ora impiegato al parco, figura misteriosa e potenzialmente ambigua.

Netflix

Dove è stata girata

Untamed trascina gli spettatori in un mondo selvaggio e insidioso, dove la natura incontaminata fa da sfondo a misteri intricati e indagini cariche di tensione. Anche se la trama si svolge nel suggestivo scenario del Parco Nazionale di Yosemite, le riprese principali si sono svolte nella Columbia Britannica, la provincia più occidentale del Canada. I paesaggi aspri e boscosi di questa regione canadese si sono rivelati perfetti per ricreare l’atmosfera intensa e isolata tipica di Yosemite.

Quest’area geografica è delimitata dall’Oceano Pacifico a ovest e da imponenti catene montuose nell’entroterra. Il territorio, ricco di bellezze naturali, ospita meraviglie come il Parco Nazionale Glacier, ideale per gli amanti dell’escursionismo, delle gite in bicicletta e del campeggio. Tra le sue eccellenze spicca Whistler Blackcomb, il resort sciistico più grande e rinomato della regione, celebre per aver ospitato le competizioni delle Olimpiadi invernali del 2010. A collegare Whistler alla vibrante città di Vancouver, poco più a sud al confine con gli Stati Uniti, è la panoramica Sea-to-Sky Highway, una delle strade più spettacolari del Paese. Vancouver, inoltre, è un punto di riferimento per l’industria cinematografica, tanto da essere soprannominata “la Hollywood del Nord”.

Grazie alle sue location spettacolari, la Columbia Britannica è riuscita a sostituire in modo credibile il celebre parco americano, offrendo allo show uno sfondo visivo potente e realistico. L’estetica della serie riflette così un perfetto equilibrio tra bellezza naturale e tensione narrativa. Con la sua miscela di ambientazioni selvagge, misteri da risolvere e storie personali profonde, Untamed non è solo un thriller, ma un viaggio dentro un territorio dove la natura e l’animo umano si specchiano a vicenda.

Netflix

Vancouver, Columbia Britannica

Vancouver ha rappresentato il fulcro della produzione di Untamed. Come accennato poco fa, la città è un punto nevralgico per l’industria cinematografica canadese e vanta una straordinaria vicinanza a paesaggi naturali variegati, perfetti per ambientazioni selvagge e incontaminate. La sua posizione strategica ha permesso alla troupe di accedere facilmente a foreste, colline e vasti spazi aperti, elementi fondamentali per dare autenticità a una serie ambientata in un parco nazionale. Gran parte delle riprese in esterni (comprese scene di indagini, pattugliamenti e momenti d’azione) sono state effettuate proprio a Vancouver e nelle aree circostanti, sfruttando al massimo il contesto naturale e la logistica efficiente della zona.

Chip Kerr Park, Columbia Britannica

Tra i luoghi scelti per le riprese di Untamed spicca poi il Chip Kerr Park, un’area verde caratterizzata da maestosi alberi secolari e sentieri silenziosi immersi nella natura. La sua atmosfera pacifica e l’aspetto autenticamente selvaggio lo hanno reso lo scenario ideale per rappresentare alcune zone del Parco nazionale di Yosemite, dove si svolgono le indagini. La conformazione del parco, con i suoi scorci boschivi e l’ambiente isolato, si è rivelata perfetta per ospitare le scene più tese e cariche di suspense ambientate nella foresta.

iStock

Quando si sono svolte le riprese di Untamed

Le riprese di Untamed sono iniziate a giugno 2024 a Vancouver, in coincidenza con l’arrivo dell’estate. Questo ha dato alla produzione l’opportunità di sfruttare le lunghe giornate di luce naturale e i paesaggi rigogliosi, perfetti per ricreare l’atmosfera estiva del Parco nazionale di Yosemite. Dal momento che gran parte della serie si svolge all’aperto, i mesi estivi si sono rivelati ideali per girare le scene principali. Le riprese sono poi proseguite nei mesi successivi, per cogliere una maggiore varietà di condizioni atmosferiche e di luce, fondamentali per rendere al meglio alcune sequenze narrative chiave.