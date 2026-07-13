Materiali speciali, strati sovrapposti e rigorosi test di sicurezza: ecco come i finestrini degli aerei riescono a resistere a pressione, freddo estremo e continue sollecitazioni durante il volo

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iStock Vista dal finestrino di un aereo in volo

La notizia del volo Ryanair, costretto a rientrare dopo la rottura di un finestrino nell’estate 2026, ha riacceso la curiosità di molti passeggeri su come siano effettivamente realizzati alcuni elementi degli aerei. Sebbene episodi di questo tipo siano estremamente rari, è normale chiedersi come siano costruiti i finestrini e come riescano a resistere a condizioni così estreme durante il volo.

Molto più di un semplice vetro

A differenza di quanto si potrebbe pensare, il finestrino di un aereo non è un semplice vetro: si tratta infatti di un componente progettato per resistere a forti sbalzi di temperatura, alle differenze di pressione tra l’interno e l’esterno della cabina e alle continue sollecitazioni del volo.

Quando un aereo vola ad alta quota, generalmente tra i 10.000 e i 12.000 metri, all’esterno la temperatura può scendere fino a circa -50 °C e l’aria è troppo rarefatta per respirare, per questo motivo la cabina viene pressurizzata e i finestrini devono essere in grado di sopportare queste condizioni in totale sicurezza.

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Per costruirli non si utilizza il vetro tradizionale, ma uno speciale materiale acrilico, più leggero e molto più resistente agli urti. Inoltre, a differenza del vetro comune, non tende a frantumarsi in schegge. Ogni finestrino è formato da più pannelli sovrapposti: quello esterno è il più importante perché è quello che sopporta quasi tutta la differenza di pressione tra l’interno della cabina e l’esterno dell’aereo, mentre gli altri servono a proteggere la struttura e ad aumentare ulteriormente il livello di sicurezza.

Ad ogni decollo e atterraggio la fusoliera si dilata e si contrae leggermente a causa delle variazioni di pressione e temperatura, perciò anche i finestrini sono progettati per sopportare questi continui cambiamenti, mantenendo le proprie caratteristiche per migliaia di ore di volo.

Perché è così difficile che un finestrino si rompa

La presenza di più strati è una delle ragioni per cui i finestrini degli aerei sono così sicuri: infatti, se uno dei pannelli dovesse riportare una crepa o un piccolo danneggiamento, non significa automaticamente che l’intero finestrino abbia perso la propria resistenza.

Per questo motivo ogni componente viene controllato regolarmente durante le operazioni di manutenzione: i tecnici verificano lo stato dei pannelli e, se necessario, provvedono alla loro sostituzione prima che possano rappresentare un problema. Anche nell’eventualità, estremamente rara, di un danno più serio, gli equipaggi sono addestrati a seguire procedure specifiche per garantire la sicurezza del volo. È proprio la combinazione tra progettazione, manutenzione e addestramento a rendere questi episodi così eccezionali.

Dai laboratori al cielo: tutti i test di sicurezza

Prima di essere installati sugli aerei, i finestrini vengono sottoposti a numerosi test: devono dimostrare di resistere ai continui cambi di pressione, alle basse temperature, ai raggi ultravioletti e agli impatti con detriti e altri corpi estranei che potrebbero colpire l’aereo durante il volo.

Esistono poi alcuni dettagli che incuriosiscono da sempre i passeggeri; ad esempio, molti si sono chiesti almeno una volta a cosa serva il piccolo foro presente sul finestrino o perché tutti i finestrini degli aerei abbiano una forma arrotondata anziché quadrata. Anche questi particolari non sono casuali, ma rispondono a precise esigenze di sicurezza e di progettazione.

La rottura di un finestrino, come nel caso del recente episodio che ha coinvolto il volo Ryanair, rappresenta quindi un evento decisamente eccezionale.