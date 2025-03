Fonte: iStock La Finlandia è ancora il Paese più felice al mondo

Oggi, 20 marzo, è la Giornata Mondiale della Felicità e, indovinate un po’, la Finlandia è ancora il Paese più felice al mondo secondo la classifica World Happiness Report 2025, confermandosi nella lista per l’ottavo anno consecutivo! L’Italia, che continua a occupare una posizione molto bassa (40), potrebbe imparare qualcosa dai consigli della nazione vincitrice che racconta su cosa si fonda la felicità duratura dei suoi abitanti.

Tra i fattori determinanti, Helsinki sottolinea l’importanza della comunità, della gentilezza quotidiana, della fiducia nella società e nel facile accesso alla natura, tutti elementi che contribuiscono alla felicità molto più della sola ricchezza o salute. Non a caso, proprio quest’anno il Rapporto Mondiale sulla Felicità ha posto un’attenzione particolare sul tema “Prendersi Cura e Condividere”, evidenziando l’importanza del supporto sociale, della fiducia e della comunità nel promuovere il benessere a lungo termine.

Perché la Finlandia è ancora il Paese più felice al mondo

In occasione della Giornata Mondiale della Felicità è stata pubblicata la nuova classifica che vede la Finlandia ancora al primo posto tra i Paesi più felici al mondo. I motivi, come raccontano a Helsinki, sono diversi.

Profondo senso di comunità

Uno dei motivi di vanto della Finlandia è la volontà delle persone nel voler trascorrere il tempo insieme, non solo tra famigliari, ma anche tra vicini di casa che, spesso e volentieri, si incontrano per i talkoot. Si tratta di un’occasione per pulire insieme gli spazi pubblici e che rispecchia appieno il profondo senso di comunità che attraversa la cultura finlandese e che può essere ritrovato anche nelle feste locali come il Käpylän Kyläjuhla e il Kallio Block Party, dove interi quartieri si riuniscono per le strade.

Un altro modo in cui Helsinki rafforza il suo senso di comunità è attraverso OmaStadi, l’iniziativa di bilancio partecipativo della città. Questa offre ai residenti l’opportunità di influenzare direttamente come vengono spesi i fondi pubblici, proponendo idee e votando progetti che migliorano i loro quartieri.

Capitale internazionale e inclusiva

Questi valori vengono condivisi non solo dai finlandesi, ma anche da persone di origini e provenienza diverse che hanno scelto la Finlandia come nuova casa. Al 2020, circa il 17% dei residenti della città è di origine straniera. Helsinki è una capitale inclusiva e si impegna a soddisfare le esigenze differenti dei suoi abitanti, in tutte le fasce d’età. Nel corso degli anni, il governo cittadino si è concentrato sempre di più sul rafforzamento della cultura per bambini, sull’ampliamento delle opportunità per gli anziani, sulla promozione dell’uguaglianza e dell’inclusione e sull’investimento nella digitalizzazione.

A oggi, quasi tutte le scuole sono finanziate con fondi pubblici e seguono il principio della scuola di quartiere, il che significa che i bambini frequentano la scuola locale più vicina, indipendentemente dal background familiare o dal livello di reddito. La pianificazione urbana si concentra sull’evitare la segregazione, con abitazioni miste, servizi pubblici inclusivi e spazi come biblioteche, centri comunitari e club sportivi progettati per la partecipazione di tutti.

Il ruolo della sauna e delle biblioteche

La sauna rappresenta un esempio perfetto di come i finlandesi promuovano la condivisione degli spazi indipendentemente dalla conoscenza o meno delle persone che ci circondano o dalla loro provenienza, etnica o sociale. La sauna è vista come un luogo dove gli estranei diventano vicini, le conversazioni spesso non richiedono parole e, oggi, è altrettanto comune sedersi accanto a un visitatore quanto a un residente di lunga data.

Stessa cosa succede anche all’interno della biblioteca Oodi Central, che nel 2022 è stata visitata da 1.82 milioni di persone. Si tratta di uno spazio pubblico dove persone di tutte le età e provenienze si riuniscono per leggere, lavorare, giocare o semplicemente trascorrere del tempo.

Helsinki è la capitale più felice al mondo

La Finlandia è il Paese più felice al mondo e la sua capitale non è da meno. Oltre ai motivi che vi abbiamo raccontato, ora lasciamo parlare anche i numeri che offrono una panoramica del perché gli abitanti amano vivere a Helsinki e quali sono i servizi che la città garantisce.

Helsinki offre ben 34 spiagge pubbliche, 21 luoghi per il nuoto invernale, 13 piste di pattinaggio su ghiaccio, 16 piscine coperte e all’aperto, 812 impianti sportivi al coperto e 92 aree per cani. La città dispone anche di una vasta rete di piste ciclabili di 1.300 chilometri, che permette ai suoi cittadini di spostarsi in modo sostenibile e restare attivi tutto l’anno.

Helsinki ospita 92 aree per cani, dimostrando il suo impegno inclusivo, mentre il 76% dei residenti si sente sicuro a vivere nei propri quartieri, anche nei fine settimana. Inoltre, quasi il 71% degli abitanti dichiara di sentirsi abbastanza in salute e il 46% si sente spesso felice.

Infine, i servizi pubblici funzionano senza problemi: l’80% delle spese della città sono coperte dalle entrate fiscali comunali, garantendo che le infrastrutture e i servizi pubblici rimangano affidabili e accessibili.