Helsinki e la Finlandia si riconfermano ancora una volta come luoghi dediti all'inclusività e al progresso, tanto da dimostrare che la felicità è anche pet-friendly

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

iStock Il porto di Helsinki al tramonto

La capitale finlandese, già incoronata più volte come la città più felice del mondo, ha appena scritto una nuova pagina nella storia del turismo: lo scorso weekend, a Helsinki, è stato inaugurato “The Doggy Route to Happiness”, il primo tour turistico al mondo pensato interamente per i cani. Non una semplice attrazione pet-friendly, ma un vero e proprio itinerario che mette i quattro zampe al centro dell’esperienza, con tappe, installazioni e luoghi creati su misura per loro.

L’evento di lancio, in concomitanza con il World Dog Show 2025, ha trasformato la città in un palcoscenico a misura di zampa: più di mille cani, accompagnati dai loro proprietari, hanno riempito parchi e strade, curiosi di scoprire ogni angolo di questa nuova rotta. Tra stick monumentali, isole dedicate e caffè “pup-up”, Helsinki ha dimostrato ancora una volta che qui il concetto di felicità è inclusivo: si estende dalle persone agli animali che le accompagnano nella vita di tutti i giorni.

Doggy Route: itinerario tra arte, natura e croccantini

Il cuore pulsante del bizzarro tour di Helsinki è senza dubbio lo Stickelius Monument, una versione in scala ridotta e “canina” del celebre Monumento a Sibelius di Eila Hiltunen. Questa reinterpretazione, costruita interamente con bastoni, è opera del cane Neris, una vera star locale nota per la sua “Stick Gallery”, una collezione di rami trasformati in installazioni artistiche. Qui, la creatività incontra la cultura e l’omaggio a uno dei simboli di Helsinki assume proporzioni a misura di coda scodinzolante.

La rotta prosegue verso Café Dogatta, un caffè temporaneo pensato per accogliere ospiti a due e quattro zampe. Situato accanto al famoso Café Regatta, affacciato sul mare, questo punto di sosta unisce il piacere di una pausa vista mare con snack e bevande pensate anche per i cani.

Ma la vera perla della Doggy Route è Rajasaari Island, un’isola dog-only aperta 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, raggiungibile a piedi e completamente gratuita. Qui, tra sentieri immersi nella foresta, spiagge dove correre e acque cristalline in cui tuffarsi, i cani possono vivere un’avventura in piena libertà. Non mancano le curiosità: dall’altra parte del mare si trovano le residenze del Presidente e del Primo Ministro di Finlandia, entrambi amanti dei cani, spesso avvistati a fare jogging in zona.

Alcuni elementi di questa rotta, come Rajasaari e Dogatta, resteranno permanenti, diventando parte integrante dell’offerta turistica e quotidiana della città.

Helsinki, la felicità è anche una questione di zampa

In Finlandia, su 5,6 milioni di abitanti si contano circa 800.000 cani e solo a Helsinki se ne stimano 40.000. Numeri che fanno capire quanto i pet siano parte integrante della vita sociale e culturale. Non è raro vedere cani in caffetterie, ristoranti e negozi, accolti con ciotole d’acqua, menù dedicati e sorrisi complici. Ci sono oltre 90 aree recintate per cani, diverse spiagge dove possono nuotare liberamente e perfino una foresta di 50 ettari riservata esclusivamente a loro.

La città ha fatto della convivenza tra persone e animali un elemento distintivo del proprio lifestyle urbano: i cani viaggiano gratuitamente su tutti i mezzi pubblici, entrano in biblioteca come “ascoltatori” per bambini che imparano a leggere, e fanno parte delle giornate di chi vive qui tanto quanto il caffè del mattino o la pedalata serale lungo il mare.

Con “The Doggy Route to Happiness”, Helsinki non solo rafforza la sua reputazione come città inclusiva e innovativa, ma lancia un messaggio che va oltre i confini: la felicità è un’esperienza che si costruisce insieme, passo dopo passo – o zampa dopo zampa.