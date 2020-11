Danimarca: la spettacolare passerella per passeggiare sospesi tra gli alberi

editato in: da

Esiste un luogo in Danimarca di incredibile bellezza, una passerella verticale che consente agli avventurieri di fare una passeggiata nella foresta in maniera totalmente inedita. Immaginatevi così: sospesi tra gli alberi ad ammirare i panorami mozzafiato del Paese in uno scenario incontaminato e totalmente immerso nella natura.

Sembra un sogno, ma non lo è: ci troviamo all’interno dell’incredibile foresta di Gisselfeld klosters skove in Danimarca, è qui che lo studio di architettura EFFEKT ha progettato e realizzato una torre a spirale ecosostenibile che consente a tutti di passeggiare “sopra” la foresta.

Una treetop experience in piena regola che si colloca in un contesto dove la natura, e più precisamene la foresta, è assoluta protagonista: il parco avventura Campadventure che si trova a circa un’ora da Copenhagen.

Questa area attrezzata di circa 7,5 ettari è completamente immersa nell’antica foresta di Gisselfeld Klosters Skove. Faggi, abeti, querce, laghi e ruscelli sono custodi di una biodiversità incredibile, protetta e preservata dal Paese. All’interno di questa zona sono stati creati diversi percorsi per sensibilizzare le persone alle tematiche di rispetto e tutela dell’ambiente, tra queste troviamo anche la torre firmata da EFFEKT.

Sono passati diversi anni dall’annuncio del progetto e un paio dalla sua realizzazione, eppure la treetop experience ancora oggi fa scalpore. A sorprendere è l’idea, la sua realizzazione, la forma e i materiali impiegati che la rendono una grande torre ecosostenibile nella natura danese.

Il rispetto per l’ambiente e l’integrazione nella natura circostante della struttura sono state al centro di tutto il progetto così come la scelta dei colori, anche questa fatta per creare armonia con l’ambiente circostante.

La passerella, alta 45 metri e lunga 900 metri, ha la forma di una spirale ed è realizzata completamente in legno. Percorrendola, fino ad arrivare in cima, si può ammirare da un inedito punto di vista la foresta danese in tutta la sua beltà. Un’esperienza che, fino a questo momento, era relegata solo al mondo dei sogni.

Ma se è vero che attraversa la passerella è essa stessa un’esperienza è altrettanto vero che, al termine della passeggiata, una terrazza panoramica offre la vista più bella di sempre, quella sulla parte più antica della foresta.