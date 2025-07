Una laurea in Storia dell’arte, un master in comunicazione e giornalismo e una vocazione per la scrittura, scova emozioni e le trasforma in storie.

Un tricheco come amico per tutto il giorno, un orso polare con cui scambiarsi sguardi da mattina a sera, e anche di notte per chi fa le ore piccole, e una tigre da osservare da diverse prospettive. No, non stiamo sognando, vi stiamo solo descrivendo l’esperienza che si può vivere all’interno del resort costruito nel Pairi Daiza, uno dei parchi faunistici più famosi del mondo.

Un’avventura davvero unica, destinata a famiglie, coppie e amici, che si può vivere semplicemente prendendo un aereo dall’Italia e raggiungendo, in meno di due ore, il Belgio. E sì perché è qui, e più precisamente a Brugelette, che non solo è possibile perdersi e immergersi tra fauna e flora di tutto il mondo, ma si può anche dormire insieme agli animali grazie alla presenza di alloggi esclusivi che affacciano sui loro habitat. Noi non abbiamo dubbi: si tratta davvero di un’esperienza unica.

Pairi Daiza: dove si trova il resort nello zoo

Se è un’esperienza unica ed esclusiva che volete vivere, allora, la vostra prossima destinazione non può essere che il Belgio. È qui che a Brugelette, Hainaut, esiste un grande parco faunistico, zoo e giardino botanico, che si estende su una superficie di 75 ettari e che ospita più di 7.000 esemplari provenienti da ogni parte del mondo.

Il nome di Pairi Daiza non vi sarà nuovo perché in effetti questo zoo è stato eletto come il migliore d’Europa dal 2018 al 2023. E non solo, si tratta di una struttura faunistica che si impegna costantemente nella tutela degli animali collaborando con associazioni come la Polar Bears International e cooperando attivamente nel Programma europeo per le specie in via di estinzione (EEP).

Perché oggi vi parliamo del Pairi Daiza è presto detto. Non solo perché raggiungendo la struttura è possibile incontrare tantissime specie faunistiche, ma anche perché grazie alla presenza di diversi alloggi collocati strategicamente all’interno dello zoo è possibile addormentarsi e svegliarsi con gli animali, e con loro condividere una delle esperienze più suggestive di una vita intera.

Dormire tra gli animali del mondo: l’esperienza al Pairi Daiza

Frequentato da migliaia di persone ogni anno, interessate a scoprire la vita faunistica mondiale e la flora conservata nel giardino botanico, il Pairi Daiza ha aggiunto un’altra esperienza dedicata ai viaggiatori che giungono fin qui: quella di dormire insieme agli animali.

Trichechi, lupi e orsi polari: queste sono solo alcune delle specie ospitate qui che fanno capolino, da sera a mattina, sulle stanze degli ospiti che pernottano all’interno del resort e che sono caratterizzate da grosse vetrate che consentono incontri ravvicinati con gli esemplari.

Le sistemazioni sono situate nel cuore del parco faunistico, tra i settori The Last Frontier, The Land of The Cold e Cambron-Abbey e offrono diverse esperienze. C’è la Walrus House, per esempio, che con le sue 6 sistemazioni offre una prospettiva unica sul mondo degli abissi. Qui è possibile osservare da vicino i maestosi trichechi e tutte le loro attività giornaliere.

La Casa degli orsi, come il nome stesso suggerisce, offre invece diverse sistemazioni in legno che vantano una vista diretta e dall’alto sugli orsi bruni, per ammirarli 24 ore su 24. Stessa esperienza nella Casa degli orsi polari che, grazie alla presenza di tre alloggi, consente di avere una vista privilegiata sugli esemplari in questione.

Non mancano, poi, due sistemazioni – un hotel e un lodge – che permettono incontri ravvicinati con i leoni marini. Per i più temerari, poi, c’è la Casa della Tigre: qui potrete ritrovarvi faccia a faccia con il felino più grande del Paese.

Il resort offre poi una sistemazione che affaccia sul mondo dei pinguini e una Farm House Lodge che, come il nome stesso suggerisce, è un alloggio che consente di trascorrere le giornate insieme ad animali da fattoria.

Gli ospiti del resort, oltre a vivere questa esperienza unica, hanno un accesso esclusivo al parco che consente loro di esplorarlo un’ora prima dall’apertura.