Le regole per volare con gli animali su Thai Airways

Thai Airways è la compagnia di bandiera della Thailandia e uno dei principali vettori del sud-est asiatico. Conosciuta per il servizio attento e l’ottimo intrattenimento a bordo, consente anche il trasporto di cani e gatti. Chi desidera viaggiare insieme al proprio animale domestico può farlo serenamente, a patto di rispettare alcune regole ben precise. Per evitare imprevisti, è importante informarsi in anticipo sulle condizioni previste per ogni destinazione e sul tipo di aeromobile impiegato.

Animali ammessi

Thai Airways consente il trasporto di alcuni animali domestici, tra cui cani, gatti, conigli, criceti e furetti. Ovviamente non è permesso viaggiare con animali malati o in gravidanza. Al contrario, la compagnia non accetta uccelli, roditori diversi dai criceti, rettili, moffette, visoni e tartarughe a guscio morbido.

Trasporto in cabina

Attualmente, Thai Airways non consente il trasporto di animali domestici in cabina, ad eccezione dei cani guida per passeggeri con disabilità visive o uditive. Questi cani devono essere adeguatamente addestrati e certificati, e il passeggero deve informare la compagnia almeno 48 ore prima della partenza. Il cane guida deve essere tenuto al guinzaglio o indossare un’imbracatura e deve poter stare ai piedi del passeggero senza ostacolare il passaggio.

Trasporto in stiva (bagaglio registrato)

Gli animali domestici che non possono viaggiare in cabina possono essere trasportati nella stiva dell’aereo come bagaglio registrato. La stiva è pressurizzata e climatizzata per garantire il comfort degli animali durante il volo. Il peso massimo consentito, comprensivo del trasportino, è di 32 kg. Le dimensioni massime del trasportino sono 137 cm di lunghezza, 68 cm di altezza e 83 cm di larghezza.

Trasporto come cargo

Per gli animali che superano i limiti di peso o dimensioni per il bagaglio registrato, o per quelli che viaggiano non accompagnati, Thai Airways offre il servizio di trasporto come cargo. In questo caso, è necessario prenotare il servizio con Thai Airways Cargo e assicurarsi che il trasportino sia conforme alle normative IATA. Il costo del trasporto come cargo varia in base al peso, alle dimensioni dell’animale e alla destinazione.

Restrizioni di razza

Thai Airways non accetta al trasporto alcune razze di cani brachicefali, a causa dei rischi respiratori associati a queste razze durante il volo. Tra le razze vietate figurano: Bulldog (tutte le razze), Boxer, Carlino (Pug), Shih Tzu, Pechinese, Chow Chow, Lhasa Apso, Shar Pei, Mastino (tutte le razze), Staffordshire Bull Terrier, Pit Bull, American Bulldog, French Bulldog, Boston Terrier, Cavalier King Charles Spaniel, Japanese Chin e Tibetan Spaniel.

Restrizioni di itinerario

Thai Airways non consente il trasporto di animali su voli diretti verso o provenienti da alcune destinazioni, tra cui Auckland, Denpasar, Dubai, Hong Kong, Londra, Brisbane, Melbourne, Perth e Sydney. Inoltre, gli animali non sono ammessi su voli operati con aeromobili Airbus A320.

Requisiti del trasportino

Il trasportino deve essere conforme alle normative IATA e permettere all’animale di stare in piedi, girarsi e sdraiarsi comodamente. Deve essere realizzato in materiali resistenti come plastica rigida o metallo, avere una chiusura sicura e una base impermeabile. Le ruote devono essere rimosse o bloccate, e il trasportino deve essere etichettato con adesivi “LIVE ANIMAL” e istruzioni per l’alimentazione e l’idratazione.

Documentazione richiesta

È responsabilità del passeggero assicurarsi di avere tutta la documentazione necessaria per il trasporto dell’animale, che può includere:

certificato di buona salute rilasciato da un veterinario autorizzato,

rilasciato da un veterinario autorizzato, certificato di vaccinazione antirabbica,

antirabbica, permessi di importazione o esportazione, se richiesti dal paese di destinazione.

È consigliabile verificare con le autorità competenti del paese di destinazione per conoscere i requisiti specifici.

Tariffe per il trasporto di animali

Le tariffe per il trasporto di animali con Thai Airways variano in base al peso totale dell’animale e del trasportino: fino a 10 kg ha un costo di 177 euro; fino a 20 kg di 265 euro; 353 euro fino a 30 kg e fino a 40 kg il costo sale a 442 euro. Animali con un peso superiore non sono accettati.

Prenotazioni e check-in

È necessario informare Thai Airways della presenza di un animale al momento della prenotazione del volo. Al check-in, il passeggero dovrà presentare tutta la documentazione richiesta e pagare le eventuali tariffe aggiuntive per il trasporto dell’animale. Si consiglia di arrivare in aeroporto con largo anticipo per completare tutte le formalità necessarie.