Bisogna mettere in conto un po’ di fatica, tempo e una certa disponibilità ad accettare regole diverse dalle proprie. Se lo si fa, però, non si rimane affatto delusi. Nel settore occidentale dell’isola indonesiana di Flores, prende vita un villaggio particolarissimo incastonato tra rilievi coperti da foresta tropicale. Si chiama Wae Rebo, sorge a circa 1.100 metri sul livello del mare e accoglie con 7 strutture coniche in paglia di palma che formano un cerchio perfetto su un pianoro.

Dal mare e dalle spiagge tropicali, dunque, si passa a dover affrontare un sentiero in cui l’umidità avvolge la pelle fin dai primi metri, e dove si percepisce il cambiamento dell’aria che diventa via via più fresca e pungente. Ma sì, vale assolutamente la pena perché questo insediamento rappresenta una rarità assoluta, un santuario architettonico che ha rischiato la scomparsa e che ora brilla per la propria resilienza.

Non vi sorprenderà sapere che nel 2012 Wae Rebo ha ricevuto il riconoscimento dell’UNESCO nell’ambito degli Asia-Pacific Heritage Awards per la conservazione del patrimonio culturale. Il premio è arrivato dopo un progetto di ricostruzione condotto dalla comunità insieme ad architetti indonesiani, finanziato in parte da fondi governativi e sponsor privati. Chi arriva fin quassù non trova un museo all’aperto, bensì un borghetto abitato da famiglie che coltivano caffè, manioca, mais, vaniglia e cannella.

Breve storia di Wae Rebo

Non esistono informazioni precise e dettagliate sulla nascita di Wae Rebo, ma secondo la tradizione orale la sua genesi si deve alla figura leggendaria di Maro, un antenato proveniente dall’area di Minangkabau, a Sumatra occidentale, circa 18 generazioni fa. Stando ai racconti tramandati dagli anziani, Maro era a caccia di un luogo sicuro, lontano dalle dispute tribali e protetto dalle montagne.

Trovò questa conca naturale circondata da vette che sembrano braccia tese verso il cielo, e decise di fondare proprio qui la sua stirpe. La storia di Wae Rebo si legge attraverso la conservazione maniacale delle proprie origini. Gli abitanti si considerano i custodi di un’eredità ancestrale che fonde il culto degli spiriti naturali con una rigida organizzazione sociale.

Nel corso dei decenni, il contatto col mondo esterno rimase minimo, permettendo alle tradizioni di cristallizzarsi senza subire le erosioni della modernità globale. La ricostruzione delle abitazioni, avvenuta tra la fine degli anni ’90 e il 2011, ha permesso di salvare un patrimonio che stava marcendo sotto il peso delle piogge monsoniche, restituendo splendore a un passato che rifiuta di sbiadire.

Cosa vedere e fare a Wae Rebo

Già prima dell’arrivo sembra di star per cambiare galassia: si partecipa a una breve cerimonia di benvenuto chiamata Waelu’, in cui un anziano del villaggio pronuncia parole rituali per chiedere agli spiriti il permesso di ospitare il visitatore. Ci si siede su stuoie di pandanus, si offre una piccola somma destinata alla comunità e si riceve tè o caffè coltivato sulle pendici circostanti.

Una volta giunti sulla radura erbosa, davanti ai propri occhi si spalanca un paesaggio puntellato di 7 imponenti strutture coniche chiamate Mbaru Niang. Oggi queste abitazioni si sviluppano su 5 livelli interni. Il primo piano, chiamato lutur, ospita la vita quotidiana delle famiglie allargate. Il secondo, lobo, funge da deposito per viveri e utensili. Il terzo, lentar, è riservato ai semi per il raccolto successivo. Il quarto, lempa rae, conserva scorte alimentari per periodi di siccità. Il quinto livello, hekang kode, ha valore sacro e custodisce offerte per gli antenati. Tutto è sostenuto da un pilastro centrale che sale fino al vertice del tetto, elemento strutturale e simbolico allo stesso tempo.

Il visitatore ha l’opportunità persino di dormirci, consapevole del fatto che occorre condividere uno spazio unico con altri viaggiatori. Il pavimento è in legno, i materassi sono sottili e le coperte sono spesse per contrastare il freddo notturno: in stagione secca, la temperatura può scendere sotto i 10 gradi. Al centro arde un focolare annerito dal tempo, sopra il quale pendono pentole e cesti.

Al mattino si può seguire uno dei sentieri che salgono sulle colline vicine. Da un piccolo cimitero posto su un’altura si osserva l’intero villaggio dall’alto, con i tetti conici disposti a raggiera. Nei mesi di maggio e giugno, ovvero il periodo del raccolto del caffè, alcune famiglie invitano a partecipare alla selezione e tostatura dei chicchi. Le donne tessono songket con motivi geometrici che richiamano fiori, foglie e animali; acquistare un tessuto significa sostenere direttamente il lavoro artigianale.

I pasti sono semplici e condivisi: riso, uova, verdure dell’orto, frittelle di patate chiamate perkedel e banane. Le scorte alimentari vengono trasportate a spalla lungo il sentiero, dettaglio che spiega il costo del pernottamento. L’acqua per lavarsi è fredda e raccolta in secchi, ma di notte vale la pena uscire per osservare il cielo limpido.

La permanenza ideale copre due giorni e una notte. Una visita in giornata è possibile, ma l’esperienza risulta decisamente compressa e frettolosa.

Come arrivare a Wae Rebo

Come vi abbiamo accennato, non è proprio semplicissimo arrivare a Wae Rebo ma forse è uno degli aspetti che rende questa esperienza ancor più intima e profonda. Il punto di accesso principale a Flores occidentale è l’aeroporto di Labuan Bajo, collegato quotidianamente con Bali, Giacarta e altre città del Sud-est asiatico. Dal centro abitato si percorrono circa 4 o 5 ore di strada verso sud fino al villaggio di Denge o Dintor, a seconda dell’itinerario scelto.

L’ultimo segmento fino al parcheggio del sentiero richiede una moto locale, poiché il tracciato è ripido e inadatto alle automobili. Dal parcheggio parte il trekking di circa 10 chilometri andata e ritorno, con un dislivello complessivo di 750 metri. La prima parte sale costantemente su fondo acciottolato, la seconda alterna tratti pianeggianti a brevi strappi. In condizioni asciutte il percorso è accessibile a chi possiede un minimo di allenamento; dopo piogge intense il fango rende la salita più impegnativa.

Non è obbligatorio ingaggiare una guida perché il sentiero è evidente, tuttavia molti scelgono un accompagnatore per sostenere l’economia locale e ricevere spiegazioni dettagliate. Occorre portare contanti, acqua a sufficienza, una giacca pesante per la sera e una torcia. Bancomat e copertura telefonica si trovano soltanto nei centri maggiori.

La discesa segue lo stesso tracciato, lasciando addosso il profumo del fumo di legna e il suono dei tamburi sacri che ancora risuonano nella memoria.