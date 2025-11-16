Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

“Ci avete invitato a casa vostra per più di vent’anni e ora possiamo ricambiare il favore dandovi il benvenuto nella nostra”. Così Netflix ha dato il benvenuto a tutti gli appassionati di film e serie Tv che dal 12 novembre 2025 possono accedere alla prima “casa” del marchio a Philadelphia, in Pennsylvania (USA).

Un luogo che va oltre lo schermo e invita al divertimento e alla meraviglia, vivendo esperienze immersive ispirate ad alcune delle produzioni più amate, come Mercoledì, One Piece, Stranger Things, Bridgerton, KPop Demon Hunters’ e Squid Game. Pronti a scoprire i dettagli della prima Netflix House?

L’incredibile viaggio nella prima Netflix House

Già l’ingresso della Netflix House di Philadelphia è uno spettacolo: Il Red Envelope, un omaggio alle sue origini come DVD per posta, è incorniciato da un vivace murale con un mix di personaggi dell’artista locale Emily White. Entrando, si apre su un ampio atrio ricco di installazioni artistiche di grandi dimensioni, dove scattare bellissime fotografie.

Ufficio Stampa Netflix

Con oltre 9mila metri quadrati di superficie, questo parco dei divertimenti basato su film e serie Tv Netflix offre tante esperienze speciali. A partire dalla sezione “Mercoledì : Eve of the Outcasts“, dove i visitatori possono esplorare liberamente le sale della Nevermore Academy, incontrando giochi di carnevale maledetti e sorprese inquietanti, e sono invitati a mettere alla prova le proprie abilità nei giochi preferiti di Mercoledì Addams, come Piranha Pursuit e Feeding Time Frenzy, oltre a passeggiare nella sua stanza, nell’ufficio del preside Weems e nel laboratorio di biologia.

Ufficio Stampa Netflix

Un’altra avventura incredibile è quella di “One Piece: alla ricerca del Frutto del Diavolo“, dove i fan assistono a un viaggio interattivo di 60 minuti ambientato nell’East Blue. Si dice che un misterioso Frutto del Diavolo sia stato nascosto da qualche parte in questo mondo, e spetta ai visitatori assemblare la propria ciurma di pirati e correre per trovarlo. I giocatori affronteranno famigerati cattivi, risolveranno enigmi e navigheranno attraverso luoghi iconici portati in vita dalla serie live-action, tra cui la base dei Marine, il nascondiglio di Alvida, Arlong Park e la tenda di Buggy.

Ufficio Stampa Netflix

Non mancano i giochi VR multigiocatore, come quelli di Stranger Things, Squid Game e Rebel Moon. Tante altre esperienze coinvolgono un minigolf da 9 buche, ciascuna ispirata a personaggi e storie celebri di Netflix, tra cui Bridgerton, Mercoledì, Is It Cake?, Stranger Things, WWE Raw, Squid Game, Love is Blind, One Piece e The floor is lava.

Si trova anche il ristorante Netflix BITES e il TUDUM Theater, una sala che ospita 229 persone dove guardare programmi, film ed eventi per i fan sul grande schermo, insieme a serate di quiz ed eventi sportivi in ​​diretta, e infine uno negozio che vende articoli esclusivi, oggetti da collezione e articoli lifestyle.

Accedere alla Netflix House è gratuito, ma per vivere le esperienze speciali è necessario pagare un biglietto con prezzi che partono da 39 dollari (circa 34 euro), mentre per il minigolf si parte da 15 dollari (circa 13 euro) e per le esperienze VR a partire da 25 dollari (circa 22 euro). I prezzi dei biglietti variano a seconda della data, dell’orario e dell’attività o dell’esperienza speciale.

Ufficio Stampa Netflix

Dove si trova

La prima Netflix House si trova all’interno del centro commerciale King of Prussia di Philadelphia, in Pennsylvania (USA). Vi si accede direttamente dal parcheggio esterno o dall’area negozi del centro.

“La zona di Philadelphia è il luogo perfetto per aprire la nostra prima Netflix House; una città nota per la sua creatività, il suo cuore e il suo profondo senso di comunità”, ha dichiarato Marian Lee, Chief Marketing Officer di Netflix.

Prossime aperture

Anche tanti altri fan americani non rimarranno delusi: un’altra apertura nella sede di Dallas, presso la Galleria Dallas, è prevista l’11 dicembre 2026, e una a Las Vegas per il 2027 (che promette di diventare uno dei centri di intrattenimento più importanti al mondo). Non ci resta che attendere novità su possibili aperture anche in Europa!