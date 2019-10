I 3 luoghi più romantici al mondo in cui ammirare l’alba

editato in: da

L’alba è sempre uno spettacolo sorprendente, ma ci sono alcuni angoli di paradiso in cui le prime luci del sole regalano qualcosa di davvero incredibile e unico al mondo. Ecco quali sono i 3 luoghi perfetti per ammirare l’inizio di un nuovo giorno.

Cappadocia, Turchia

Nel cuore della penisola anatolica, la Cappadocia è un territorio dall’aspetto lunare, con ampie vallate che si distendono a perdita d’occhio e cavità scavate nella roccia che regalano uno spettacolo maestoso. C’è un’esperienza che chi visita questi luoghi non può assolutamente perdersi: un giro in mongolfiera all’alba. Molte compagnie offrono questo fantastico tour, organizzando tutto nei minimi dettagli per permettere ai turisti di godere momenti davvero magici.

Si lascia la terraferma quando è ancora buio, in modo da essere in volo quando il sole fa capolino con i suoi primi raggi illuminando la suggestiva Valle Rossa e le incredibili formazioni rocciose conosciute come i “camini delle fate”. Uno spettacolo anche per chi rimane con i piedi ben ancorati per terra, dal momento che il cielo assume un romantico colore rosato e le decine di mongolfiere in volo sembrano quasi sfiorare le rocce.

Bryce Canyon, Stati Uniti

Nello Utah c’è un piccolo parco nazionale che racchiude l’affascinante paesaggio del Bryce Canyon. Nonostante il suo nome, non si tratta di un vero e proprio canyon, bensì di un enorme anfiteatro nato dall’erosione dell’Altopiano di Paunsaugunt. L’effetto degli elementi atmosferici e delle acque hanno dato vita agli spettacolari hoodoos, dei pinnacoli rocciosi che vantano colori straordinari, dal rosso all’arancio.

Nei minuti che accompagnano l’inizio di un nuovo giorno, il sole colora queste rocce rendendole ancora più suggestive. I primi raggi accendono gli hoodoos di un arancione brillante, fin quando tutto il canyon non si tinge di rosso fuoco, offrendo uno spettacolo assolutamente da non perdere. Il punto d’osservazione migliore è Sunset Point (il nome non rende giustizia al luogo più affascinante da cui ammirare l’alba). Preparatevi a rimanere a bocca aperta, ma ricordate che in questa zona la mattina presto è davvero molto freddo!

Great Ocean Road, Australia

Il tratto di strada che va da Torquay ad Allansford, lungo la costa sud-orientale dell’Australia, è diventato una delle strade panoramiche più famose al mondo. Non a caso è stato inserito tra i patrimoni nazionali australiani ed è una delle principali attrazioni turistiche per chi si trova in questa zona. La Great Ocean Road offre infatti un panorama da sogno sul selvaggio oceano e sugli splendidi faraglioni di pietra calcarea conosciuti come i Dodici Apostoli.

È proprio in questo angolo di paradiso che l’alba regala un romantico paesaggio che vi incanterà con i suoi colori. Fermatevi ad osservare i raggi di sole che toccano, dapprima timidamente e poi con sempre maggior intensità, i maestosi pilastri di pietra che si stagliano imponenti dalle acque dell’oceano. Potrete anche regalarvi una passeggiata lungo mare, a piedi nudi sul bagnasciuga lambito dall’acqua.