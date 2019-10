Le 3 capitali europee più amate dai turisti

editato in: da

Dal gelido nord, con i suoi spettacolari panorami invernali che non smettono mai di affascinarci, al bollente sud, con mari limpidi e spiagge mozzafiato: l’Europa è un coacervo di bellezze naturali e architettoniche tali da regalarci ogni volta un’emozione diversa. Le sue città sono scrigni ricchi di gioielli incredibili, dove arte e cultura la fanno da padrone. Non ci stupisce dunque scoprire che ogni anno sono tantissimi i turisti che affollano alcune delle località più affascinanti e suggestive del nostro continente. Quali sono le tre capitali europee che primeggiano per numero di visitatori?

Londra, Inghilterra

Con ben 20.715.900 visitatori ogni anno, la capitale del Regno Unito si attesta al primo posto di questa particolare classifica. Estremamente moderna e antica allo stesso tempo, Londra offre ai suoi turisti mille affascinanti meraviglie davanti alle quali rimanere stupiti. Sarebbe estremamente difficile raccontarvi in poche righe quali sono le bellezze da ammirare, per chi ha intenzione di recarsi per la prima volta in questa suggestiva città cosmopolita.

Dal Big Ben al Palazzo di Westminster, dal London Eye a Buckingham Palace, passando per la splendida Trafalgar Square e il pittoresco Tower Bridge: Londra, che si snoda lungo le rive del celebre fiume Tamigi, ci regala infinite emozioni e rimane la regina del turismo europeo.

Parigi, Francia

Romantica e suggestiva, la capitale francese accoglie ogni anno 16.863.500 turisti, che rimangono incantati dalla bellezza e dal fascino senza tempo di una città che possiede mille volti. I quartieri più industriali – ma ugualmente meravigliosi da visitare, basti pensare a La Défense – fanno da perfetto contraltare a luoghi pittoreschi come Montmartre e l’île de la Cité.

Ed è proprio l’île de la Cité, piccolo isolotto circondato dalle acque della Senna nel cuore di Parigi, che accoglie il centro storico della città. Qui possiamo ammirare splendide meraviglie quali la Cattedrale di Notre-Dame e la vecchia residenza reale che oggi è conosciuta con il nome di Palais de la Cité. Immancabili, per una gita nella capitale della Francia, una visita al Louvre e una foto ricordo all’ombra della Tour Eiffel, naturalmente.

Istanbul, Turchia

Nel cuore dell’unica metropoli al mondo divisa tra due continenti possiamo ammirare uno spettacolo unico e suggestivo. Istanbul, capitale della Turchia, è tagliata in due dallo stretto del Bosforo, che segna anche il confine tra l’Europa e l’Asia, ed è per questo che la città appartiene parzialmente ad entrambi i continenti. Capitale dell’arte bizantina e ottomana, Istanbul è ricca di meraviglie che lasciano senza fiato.

La Basilica di Santa Sofia e la vicina Moschea Blu sono forse gli edifici simbolo della città – o almeno della sua parte europea. E ogni anno attirano ben 12.121.100 turisti, che rimangono incantati dal panorama da cartolina di una delle metropoli più belle del mondo.