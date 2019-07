Bali e la sua anima colorata – Indonesia da assaporare

editato in: da

Una terra piena di sorprese l’Indonesia, sorprese grandi come la bellissima e ricca Bali.

Il suo più grande tesoro è proprio l’essenza che la contraddistingue, quell’anima intrisa di significato, storia, valori, un credo fatto di colori e profumi e un grande legame con la natura, la madre terra che ha reso quest’isola un piccolo paradiso immerso nei mari Indonesiani.

Non lontana dalle ‘sorelle’ vicine, Lombok e Java, Bali si distingue con usanze e miti che si staccano da quelle comuni in Indonesia. La vita sull’isola prende colore, viene costantemente sollecitata da forme sinuose, statue caratteristiche ritraenti spiriti, profumo di incenso in ogni angolo, portoni fatti in legno intarsiato, decorazioni e fiori praticamente ovunque.

Passeggiare per le vie dell’isola è come essere catapultati in un mondo parallelo fatto di spiritualità e arte, un mondo dove la semplicità vince sullo sfarzo, un mondo dove ciò che veramente conta è quello che la natura ha creato.

Sono numerosi i siti di Bali entrati nella lista dei Beni Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco, e la cosa non sorprende data la diversità che si trova nell’isola, la quale misura in tutto circa 400km di estensione. Le risaie, le bellissime spiagge, i trekking che regalano viste incredibili e gli innumerevoli templi che sembrano tutti somigliarsi pur rimanendo originali sono solo alcuni dei punti di forza di questa terra. La presenza dei vulcani da un tocco in più a tutto l’ambiente, rendendolo peculiare e decisamente “attivo”.

Ciò che tuttavia colpisce di più resta la devozione e la passione con cui la gente di quest’isola conduce la propria vita, i loro originali ed eleganti costumi, i loro modi gentili.

Un luogo da scoprire e da assaporare Bali, che non smette mai di insegnare e che nella sua semplicità regala pace e voglia di godere di ogni instante.