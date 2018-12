A Tokyo, puoi soggiornare in una casa ispirata alla fioritura dei ciliegi

editato in: da

Anche in fatto di architettura, Tokyo è una delle poche città al mondo in cui si combinano tradizioni millenarie e design futuristico. Tra le pittoresche abitazioni della capitale nipponica, da oggi ce n’è anche una ispirata alla fioritura dei ciliegi.

L’abitazione, che fa parte del brand Moshi Moshi Rooms, si trova nel quartiere Harajuku e si può prenotare su Airbnb. Nella stanza “Sakura” (in giapponese “fioritura dei ciliegi”) ti sembrerà di dormire sotto un ciliegio in fiore per tutto l’anno, grazie al gigantesco albero illumintato sopra il letto, completato con luci al neon di colore viola e rosa. Alla camera da letto, che può ospitare fino a sei persone, si aggiunge una cucina sempre di colore rosa, ma in una tonalità più tenue. Completano il tutto un piccolo bagno, un’area make up ed un piccolo balcone di colore giallo limone, sul quale gli ospiti potranno non solo godere della vista della città, ma anche concedersi un gustoso barbeque.

Ancha le posizione dell’appartamento è ottima per godere pienamente di tutte le attrazioni turistiche della città di Tokyo: l’abituazione si trova infatti accanto al Takeshita-dori ,celebre bazaar di Tokyo, ed è poco distante dall’area di Ura-Harajuku, dalle strade della moda di Omote-sando, e dal New National Stadium dove si svolgeranno parte delle competizioni delle Olimpiadi del 2020. Propio in vista della importante rassegna sportiva è probabile che nasceranno in città altri progetti simile a questa Moshi Moshi Room, magari ispirati ad altri simboli del Giappone: è infatti previsto l’arrivo di un gran numero di turisti che, tra una gara e l’altra, vogliono vivere una vera e propria full immersion nel mondo dell’Estremo Oriente.

Chi riuscirà a passare una notte nella Moshi Moshi Room vivrà un’esperienza unica nel suo genere, sentendosi trasportato nel mondo dei manga giapponesi o di qualche romanzo di un grande narratore nipponico.La fioritura dei ciliegi è stata infatti protagonista di numerose opere d’arte, celebrata sia in immagini che a parole, e continua a giocare un ruolo fondamentale nell’immaginario collettivo.

Per vivere questo emozionante fenomeno in un’abitazione da favola, basta prenotarsi su Airbnb. Sappiate però che bisognerà sborsare una somma di tutto rispetto: il prezzo per una notte parte da 285 euro.