iStock Vista aerea della spiaggia di Santa Giulia

La spiaggia di Santa Giulia, nel sud della Corsica, è una delle meraviglie naturali più spettacolari del Mediterraneo. Questa iconica baia francese ha ottenuto un importante riconoscimento entrando nella classifica delle World’s 50 Best Beaches 2026, la prestigiosa selezione che ogni anno individua le 50 spiagge più belle del pianeta grazie al voto di esperti e professionisti del turismo internazionale.

Con la sua laguna dai colori caraibici, la lingua di sabbia bianca e finissima e un paesaggio che sembra uscito da una cartolina tropicale, Santa Giulia è uno di quei luoghi capaci di lasciare senza parole chiunque la visiti. Un angolo di Corsica dove il mare assume sfumature che vanno dal turchese al blu intenso e dove la natura conserva un fascino autentico e selvaggio.

La bellezza tropicale della spiaggia di Santa Giulia

Considerata da anni una delle spiagge più belle della Corsica, Santa Giulia continua a conquistare viaggiatori provenienti da ogni parte del mondo. Il riconoscimento ottenuto nella classifica delle 50 spiagge più belle del mondo nel 2026 conferma la straordinaria bellezza di questo tratto di costa, celebre per la sua laguna turchese e per l’atmosfera quasi esotica che la contraddistingue.

La spiaggia si sviluppa all’interno di una grande baia protetta, riparata dai venti e caratterizzata da acque poco profonde e incredibilmente trasparenti. La sabbia, bianca e morbida, si estende per 2 chilometri creando un contrasto spettacolare con il mare dalle tonalità smeraldo. Alle spalle della spiaggia si trovano pini marittimi, macchia mediterranea e rilievi granitici che contribuiscono a rendere il panorama ancora più suggestivo.

Uno degli aspetti più apprezzati di Santa Giulia, affacciata sull’arcipelago delle Isole Cerbicales, è proprio la tranquillità delle sue acque, che ricordano una piscina naturale. Questa caratteristica la rende ideale sia per chi desidera rilassarsi in riva al mare sia per le famiglie con bambini. L’accesso alla spiaggia è libero e nelle vicinanze ci sono servizi di ristorazione.

Gli amanti delle attività all’aria aperta possono inoltre praticare sport acquatici, come paddle, windsurf, kayak, vela e jet ski, in un luogo pazzesco. In loco è presente un circolo nautico che propone tantissime attività. Questo è anche il posto perfetto dove praticare snorkeling e fare immersioni approfittando della straordinaria limpidezza del fondale e della ricca vita sottomarina.

Il pontile di legno di Santa Giulia, che si protende nell’acqua turchese, è il luogo perfetto dove scattarsi una foto ricordo prima di lasciare questo incanto.

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Dove si trova e come raggiungerla

La spiaggia di Santa Giulia si trova nella Corsica meridionale, a circa 7 chilometri a sud di Porto Vecchio e a poco più di 20 chilometri da Bonifacio, due delle località più amate del sud dell’isola francese. La sua posizione privilegiata la rende una delle mete balneari più facilmente raggiungibili della regione.

Per arrivare alla spiaggia in modo rapido e semplice, basta percorrere la strada nazionale N198 che collega Porto Vecchio a Bonifacio. Lungo il tragitto ad un certo punto è presente una deviazione a sinistra per il parcheggio gratuito per Santa Giulia.

Chi arriva dall’Italia può raggiungere facilmente la Corsica in traghetto dai principali porti della Sardegna, della Toscana o della Liguria, per poi proseguire in auto verso il sud dell’isola.