Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Fonte: iStock Cosa vedere Ol Doinyo Lengai il vulcano che erutta lava nera

Nella regione spettacolare vulcanica della Rift Valley in Africa svetta una montagna tanto venerata quanto temuta. Si tratta di Ol Doinyo Lengai, “la montagna di Dio” secondo il popolo Masai. A prima vista potrebbe sembrare solo uno dei tanti vulcani esistenti, ma questo colosso custodisce un tesoro rarissimo: erutta lava nera e a temperature incredibilmente basse confrontate con gli standard vulcanici. Un posto meraviglioso, un vero capolavoro che da secoli attira l’attenzione di scienziati e viaggiatori avventurosi.

Visitare Ol Doinyo Lengai e la valle

La prima attività da fare per visitare il vulcano Ol Doinyo Lengai è raggiungere il suo punto più alto, a circa 2900 metri d’altezza. Lo spettacolo primordiale tra paesaggi dal look lunare con strette creste rocciose hanno un appeal senza pari.

La scalata verso il cratere non è per tutti: il percorso è piuttosto impegnativo e viene effettuato in compagnia di guide che organizzano scalate notturne per evitare le temperature più alte. Nonostante la fatica, una volta raggiunta la cima si rimane tutti senza fiato osservando il panorama infinito della Rift Valley.

Quando si programma di visitare la zona, è imperdibile una tappa al lago Natron, una delle meraviglie più bizzarre della zona per via della presenza di acque alcaline e saline che tingono la fonte d’acqua di rosso e rosa, attirando milioni di fenicotteri ogni anno. Oltre a questi esemplari, abitano in questa regione zebre, giraffe e antilopi che con un po’ di fortuna si possono incrociare nel tragitto.

Non molto distanti anche le cascate Engare Sero da raggiungere con un breve trekking in compagnia di un gruppo e una guida, che potrà raccontare curiosità sulla natura lussureggiante e le meraviglie di questa oasi.

Fonte: iStock

Perché Ol Doinyo Lengai emette lava nera e “fredda”

La particolarità di Ol Doinyo Lengai, come accennato, è data dalla lava carbonatica che non solo è nera, ma risulta anche “fredda” se confrontata con altre eruzioni. Se nella maggior parte dei vulcani le eruzioni superano i 1000 gradi con grande facilità, qui ci si ferma a soli 500 gradi.

A fare la differenza ci pensa la composizione chimica con una bassissima percentuale di silice e solitamente molto più marcata nelle lave tradizionali. Da queste parti a dominare la scena sono invece sodio e carbonati; proprio la loro presenza rende l’eruzione più fluida e “fredda”. E il colore? La tinta nera intensa è dovuta al fatto che si raffredda molto rapidamente a contatto con l’aria e forma strati scuri che sembrano colate d’inchiostro.

Dove si trova e come raggiungere Ol Doinyo Lengai

Il vulcano Ol Doinyo Lengai si trova nella Rift Valley in Africa e più precisamente nella regione del lago Natron, in Tanzania. Non lontano dal confine del Kenya, si fa riconoscere per la sagoma maestosa che svetta di 2900 metri in altezza.

Per raggiungere Ol Doinyo Lengai ci si può affidare ai tour della zona partendo solitamente da Arusha e proseguendo verso il villaggio di Engaresero. Di solito i turisti visitano il lago Natron ed esplorano la savana alla ricerca di panorami mozzafiato, fenicotteri e Big Five.