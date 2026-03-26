PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

iStock La selvaggia isola si Fogo

Mettete subito da parte la “semplice” idea di paradiso tropicale perché Fogo, terra emersa di Capo Verde, ribalta tutto (ma per chi ama l’avventura in senso assolutamente positivo). Vi basti pensare che già dal finestrino dell’aereo o dal ponte della nave si distingue una massa scura che emerge dall’Atlantico con una geometria quasi perfetta. Del resto qui tutto ruota attorno a Pico do Fogo, un vulcano dalla forma di un cono che supera i 2.800 metri e che detta i tempi, i paesaggi e persino le abitudini quotidiane.

Il nome stesso, Fogo, indica fuoco. Una definizione categorica anche perché quello stesso vulcano resta attivo, con eruzioni documentate fino al 2014. Ogni fuoriuscita di magma cambia qualcosa, in quanto ridisegna il territorio con colate che avanzano lente ma inesorabili: distese di lava solidificata si alternano a zone sorprendentemente fertili, in cui vite e caffè crescono contro ogni logica apparente.

Da quanto appena detto sembrerebbe un posto complesso da abitare. E sì, in parte è vero, ma l’altra faccia della medaglia è che chi ci vive ha sviluppato una convinzione radicata (anche se non ha valenza scientifica): la lava difficilmente percorre due volte lo stesso tracciato. Così, dopo un’eruzione, si torna esattamente nello stesso punto e si rimettono in piedi case, cantine e piccoli ristoranti. Il tempo, a Fogo, non segue l’orologio, ma la Terra stessa.

Cosa fare e vedere a Fogo

Senza dubbio il vulcano di quest’isola di Capo Verde è una delle attrazioni protagoniste, ma pensare che sia l’unica esperienza possibile è un errore grossolano. Fogo mostra molte sfaccettature, alcune legate alla sua storia coloniale, altre alla vita quotidiana che continua accanto a un gigante imprevedibile.

Pico do Fogo

La salita verso la vetta rappresenta una prova fisica e mentale. Si parte all’alba dalla caldera per attraversare campi di lava nera che assorbono luce e calore. Il sentiero sale deciso e, passo dopo passo, ci si rende conto che l’aria cambia, mentre il paesaggio si svuota di qualsiasi riferimento vegetale.

Arrivati in cima, la vista si apre sull’intera isola e sull’oceano. E c’è persino chi giura che, in giornate limpide, si può intravedere la costa africana (anche se, a dire il vero, risulterebbe quasi impossibile). La discesa avviene su cenere vulcanica finissima e per questo bisogna fare particolare attenzione visto che i passi scivolano e il corpo accelera.

Chã das Caldeiras

Chã das Caldeiras è un villaggio che, come preannuncia il suo nome, si trova proprio dentro la caldera. Da queste parti ci sono case costruite con pietra lavica, vigne basse che si adagiano sul terreno scuro e cantine improvvisate che producono vino dal carattere deciso.

Dopo l’eruzione del 2014 gran parte dell’abitato è stata ricostruita, al punto che camminando tra le nuove strutture si percepisce ancora il segno della distruzione recente. Qui si beve vino locale, si mangia carne fritta e si ascolta musica dal vivo, sempre sotto lo sguardo di un altissimo vulcano.

São Filipe

Il capoluogo, São Filipe, sorprende per eleganza. Case coloniali chiamate sobrados, con balconi in legno e colori pastello, raccontano un passato legato ai grandi proprietari terrieri. I visitatori possono perdersi tra strade acciottolate che conducono a piazze tranquille e al mercato municipale, pieno di pesce fresco e prodotti agricoli.

Merita una visita anche il vecchio cimitero, in quanto mostra una divisione sociale che è retaggio dell’epoca coloniale. Di giorno la città appare lenta, quasi immobile. Di sera cambia ritmo, con musica, locali e profumi di piatti tradizionali come la catchupa.

iStock

Mosteiros

Sul versante orientale sembra quasi di essere atterrati su un’altra isola. Qui la vegetazione diventa più densa grazie a un microclima favorevole, con piantagioni di banana, mango e caffè che mettono in scena un paesaggio pressoché tropicale, in totale contrasto con la caldera.

Il percorso che collega la caldera alla cittadina di Mosteiros attraversa ambienti completamente diversi, trasformando un’escursione in una sequenza di scenari opposti.

Vigneti di lava e cantine storiche

Le vigne crescono basse per difendersi dal vento, ma producono un vino intenso, minerale e con note saline evidenti. Cantine come Vinha Maria Chaves narrano una storia fatta di adattamento e sperimentazione. Degustare qui significa capire davvero il territorio.

Le spiagge più belle di Fogo

Lo abbiamo detto sin dal principio: Fogo non è il classico paradiso tropicale, ma ciò non toglie che anche qui si possano fare bagni in acque limpide e godere di magiche (seppur selvagge) spiagge. Tuttavia, è bene sapere che il mare lambisce principalmente sabbia scura di origine vulcanica e con onde spesso potenti. Tra le spiagge più suggestive segnaliamo:

Fonte Bila : situata vicino a São Filipe, presenta sabbia nera e un’ampia apertura sull’oceano. La domenica diventa punto di ritrovo per partite improvvisate e incontri locali;

: situata vicino a São Filipe, presenta sabbia nera e un’ampia apertura sull’oceano. La domenica diventa punto di ritrovo per partite improvvisate e incontri locali; Salinas : non proprio spiagge ma piscine naturali create dalla lava solidificata. Archi e tunnel disegnano uno scenario quasi irreale. L’acqua entra e si calma, creando zone perfette per nuotare;

: non proprio spiagge ma piscine naturali create dalla lava solidificata. Archi e tunnel disegnano uno scenario quasi irreale. L’acqua entra e si calma, creando zone perfette per nuotare; Costa di Mosteiros: tratti più verdi e meno aridi, con accessi al mare più dolci rispetto al resto dell’isola. Il contrasto tra vegetazione e roccia vulcanica resta evidente (sì, può essere persino emozionante).

Come arrivare e quando andare

Per raggiungere Fogo occorre prima passare da Santiago, l’isola più estesa di tutto l’arcipelago. Da qui partono voli brevi, di più o meno 20 minuti, diretti verso l’aeroporto vicino a São Filipe. In alternativa, si può scegliere il traghetto, con una traversata di circa 4 ore.

Sull’isola gli spostamenti avvengono tramite taxi collettivi chiamati aluguer oppure con auto a noleggio. Le strade verso la caldera salgono rapidamente di quota e regalano viste continue sul potente oceano.

Il periodo più stabile va da novembre a luglio, con temperature attorno ai 25 gradi sulla costa, ma più basse in altitudine. Durante la stagione delle piogge, tra agosto e ottobre, il paesaggio cambia colore: la vegetazione si intensifica e questo fa sì che i sentieri diventino più impegnativi. Di notte, soprattutto in quota, serve una giacca perché lo sbalzo termico si fa sentire.

Fogo non cerca di (e forse nemmeno può) piacere a tutti, ma ha la voglia e la forza di mostrarsi per quello che è: una terra viva, instabile, capace di cancellare e ricostruire. Chi arriva fin qui porta via un’immagine precisa, quella di un’isola che continua a bruciare sotto la superficie, mentre sopra si coltiva vino, si prepara caffè e si va avanti con una determinazione rara.