Il muro più romantico del mondo si trova a Parigi

Ti amo in tutte le lingue del mondo non è solo il titolo del celebre film del 2005 di Leonardo Pieraccioni, ma anche un’opera d’arte da guardare e contemplare, in compagnia di chi amiamo, s’intende.

Originale e unica, questa installazione alta 10 metri porta la firma dell’artista Frédéric Baron con la collaborazione di Claire Kito. Il suo nome? Muro dei Ti Amo, un’opera incredibile che fa subito venire voglia di innamorarsi e che unisce, non solo le persone, ma i popoli del mondo intero.

E dove poteva sorgere il muro più romantico di sempre se non nella città dell’amore per antonomasia? Èd è proprio a Parigi, infatti, che cittadini e viaggiatori da tutto il mondo possono meravigliarsi davanti a questo muro di 10 metri per 4 che include più di 1000 “ti amo” in oltre 300 lingue e idiomi che provengono da tutto il globo.

Tutto è nato quando Frédéric Baron ha iniziato a chiedere ai suoi conoscenti stranieri di scrivere “ti amo” nella loro lingua o nel loro dialetto. Ogni risposta, annotata dall’artista sul suo taccuino, è stata sorprendente; Baron ha scoperto, infatti, tantissime curiosità sul linguaggio dell’amore, tra queste, ad esempio, che nel Maghreb esistono 5 modi diversi di dire ti amo.

Dall’India “nian’-ni-né-sné-i-kou-nou” al Sudafrica “èk-èt -you- lif”, ecco che quelle dichiarazioni d’amore raccolte, sono state poi trascritte in bianco su 612 piastrelle di colore blu intermezzate da alcuni frammenti di cuore rosso che simboleggiano l’umanità intera.

A occuparsi delle frasi è stata Claire Kito, artista esperta di calligrafia orientale, mentre Daniel Boulogne, artista specializzato in murales, ha supportato l’intero progetto con le sue conoscenze del settore. Il risultato? Un’opera che incanta e riscalda il cuore.

Posizionato sul primo tratto della collina di Montmartre nello Square Jehan Rictus, Le mur des Je T’Aime seduce e conquista passanti, cittadini e viaggiatori in un luogo suggestivo e bellissimo. Un’opera d’arte romantica, certo, ma che non vuole solo celebrare l’amore tra le persone, al contrario si fa portavoce di un messaggio di pace, di incontro e di unione tra i popoli di tutto il mondo.