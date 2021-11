Sapete quali sono le lingue più parlate al mondo?

Hanno sempre un certo fascino le lingue del mondo, così come i dialetti, gli slang e i modi di dire, perché sono questi che in qualche modo ci permettono di scoprire la parte più autentica delle culture che desideriamo esplorare. E se sappiamo che l’inglese è una delle lingue più parlate nel mondo, nonché la principale per molti dei Paesi che conosciamo, che cosa sappiamo, invece, delle seconde lingue?

Oltre a soddisfare la nostra curiosità personale, sapere quali sono le maggiori lingue parlate dalle popolazioni può essere anche strategico per pianificare il prossimo viaggio e per conoscere qualche dettaglio in più su una nuova cultura. Quindi dizionario alla mano, si parte.

Grazie ai dati raccolti dal The World Factbook, una pubblicazione annuale della Central Intelligence Agency (CIA), l’azienda inglese MoveHub, che aiuta le persone a trasferirsi in altre parti del mondo, ha creato una mappa delle seconde lingue più popolari in tutto il globo.

Anche se non sono stati inclusi proprio tutti i Paesi appartenenti ai continenti, i dati che abbiamo in nostro possesso ci permettono di avere un quadro piuttosto chiaro e anche, inaspettatamente, variegato. Per esempio, sapevate che la seconda lingua più parlata negli Stati Uniti è lo spagnolo? E quella in Canada, invece, è il francese? Forse sì, ma siamo certi che non vi aspettereste mai che la seconda lingua più parlata in Australia è quella cinese, così come nel Regno Unito è quella polacca.

Scoperte inaspettate che però sono perfettamente giustificate dalla storia delle colonizzazioni e delle immigrazioni. Per esempio il francese è molto comune nel Nord Africa perché molti dei territori del Maghreb in passato sono state delle colonie francesi. Così come il tagalog, una delle lingue principali delle Filippine e la più diffusa nel Paese, è la seconda lingua più parlata in Arabia Saudita a casa delle immigrazioni dei cittadini filippini. E ancora il polacco è la seconda lingua del Regno Unito perché il governo Blair diede la possibilità ai cittadini di entrare in UK senza visto.

All’inglese resta il primato della seconda lingua più parlata e conosciuta in tutto il mondo con 55 Paesi in totale, seguito poi dal francese e dal russo che rappresentano, rispettivamente, la seconda lingua per 14 e 13 Paesi. 8 sono invece i Paesi che parlano anche lo spagnolo e il creolo.

E per quanto riguarda l’italiano? Dalla lista emerge che la nostra lingua è al nono posto ed è la seconda lingua principale di ben tre Paesi: Argentina, Libia e Liechtenstein.