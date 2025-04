Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Fonte: iStock Le montagne arcobaleno in Islanda

Se si pensa all’Islanda, oltre alla capitale, viene in mente una terra di ghiacciai e paesaggi mozzafiato. Non molti sanno però che qui, all’interno della riserva naturale di Fjallabak, sorgono le montagne arcobaleno d’Europa. Visitare il Landmannalaugar regala paesaggi da sogno ma è importante arrivarci preparati poiché i sentieri e il percorso sono accessibili solo con auto 4×4 e per alcuni periodi dell’anno.

Perché le montagne del Landmannalaugar sono colorate

A circa 180 chilometri da Reykjavik, in Islanda, si trova il Landmannalaugar, una regione montuosa in cui il paesaggio naturale non è quello tradizionale con lava e iceberg: qui le montagne sono arcobaleno e sfoggiano tantissime sfumature cromatiche che lasciano i visitatori a bocca aperta. La meta ha un itinerario di circa 55 chilometri che permette di esplorare alcuni paesaggi di una bellezza primordiale. Da non perdere anche le sorgenti termali naturali ai piedi delle montagne, in cui l’acqua calda regala un vero trattamento benessere rigenerante oltre ad una vista wow per il loro colore turchese intenso.

Le montagne del Landmannalaugar non hanno il soprannome di montagne arcobaleno per caso: svettanti 600 metri sul livello del mare, possiedono una palette che vira dal verde all’ocra, passando poi per grigio, bianco e rosso. Sembrano quasi dipinte a pennellate, una vera meraviglia. Tutto ciò è dovuto alle rocce che nella loro composizione contengono riolite, ovvero una lava in cui la percentuale di minerali è molto alta e ha regalato queste gradazioni di nuance suggestive.

Il punto di partenza per i trekking è il rifugio Landmannalaugar da cui parte il Laugavegurinn, ovvero il sentiero che conduce alle sorgenti termali. Non tutti i percorsi sono impossibili e troppo impegnativi, ne esistono di brevi: è importante informarsi prima di intraprendere il sentiero per individuare quello più adatto alle proprie abilità. Dopo aver raggiunto le sorgenti termali se si ha ancora fiato si può proseguire verso la montagna multicolore Brennisteinsalda, dove depositi di zolfo e bocche fumanti regalano un paesaggio unico al mondo.

Dove si trovano e come arrivare nel Landmannalaugar

Le splendide montagne arcobaleno del Landmannalaugar si trovano in Islanda e più precisamente all’interno della riserva naturale di Fjallabak. Conosciuta per i paesaggi da sogno e i tanti colori, le si raggiungono seguendo le indicazioni per il campo di lava di Laugahran e sono visitabili solo per pochi mesi all’anno (in genere da metà giugno a metà settembre). La destinazione, perfetta per gli amanti del trekking, richiede una camminata intensa e non troppo semplice, ma alla vista merita.

Consigliamo di percorrere la strada da Reykjavik che dista circa 180 chilometri dotandosi di un’auto 4×4 con serbatoio pieno per affrontare il lungo tratto dove non è semplice incontrare distributori di benzina. Per chi preferisse utilizzare i mezzi pubblici, nel periodo da giugno a ottobre circa è possibile usufruire degli autobus di linea che conducono al rifugio da cui poi partono i sentieri di trekking per esplorare la zona.

Tra piscine geotermali, percorsi trekking da sogno e una palette cromatica di tutto rispetto, le montagne del Landmannalaugar raccontano una delle pagine più autentiche e caratteristiche dell’Islanda.