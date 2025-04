Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Fonte: iStock Cosa vedere a Mijas

L’Andalusia? Un vero paradiso che sembra incastonato in un libro tra borghi caratteristici, città d’arte e scorci sul mare. Proprio nella zona costiera a trionfare è la Costa del Sol, un tratto in cui per oltre 300 giorni l’anno splende il sole. Il clima piacevole e i colori conquistano al primo sguardo facendo scoprire delle piccole realtà come Mijas, un gioiello che salta all’occhio per la sua edilizia così bianca da accecare.

Cosa vedere a Mijas

Sembra quasi bloccato in uno spazio tempo tutto suo Mijas, il piccolo borgo dalle case bianche caratteristiche protagonista della Costa del Sol, non lontano da Malaga. Il colore così chiaro si presta a scattare foto ricordo uniche, specialmente nelle oltre 300 giornate in cui splende il sole. Il villaggio dall’anima pittoresca si trova alle pendici della Sierra de Mijas, non lontano da Fuengirola e qui, tra viuzze caratteristiche e un centro storico arroccato da esplorare, c’è davvero un’anima da scoprire.

Mijas Pueblo

Il primo luogo da non perdere è Mijas Pueblo, ovvero l’anima più autentica dell’Andalusia caratterizzato da un labirinto di casette che si arrampicano su per la montagna. Si trova a circa 428 metri di altezza e qui si vive a ritmo lento. Ad accompagnare su e giù turisti (e non solo) ci pensano i burros-taxi, ovvero gli asinelli che sono diventati icona locale e che permettono di arrivare facilmente a Plaza de Toros, un’arena ovale unica nel suo genere.

Passeggiando si può raggiungere facilmente la Iglesia de la Inmaculada Concepción, un gioiello autentico di spiritualità nato sulle rovine di una ex moschea. Accanto ad essa svetta la Torre de Vela, un’antica torre mudéjar oggi trasformata nel campanile della chiesa. Altrettanto leggendario l’Ermita de la Virgen de la Peña, un eremo che oltre ad essere luogo di culto regala una vista impagabile sulla costa. Tra i sentieri del bosco c’è invece un bel trekking che conduce all’Eremo del Calvario.

Fonte: iStock

I musei di Mijas

Tra i luoghi da visitare c’è anche il museo Carromato de Max che ospita un vagone ferroviario; al suo interno sono custoditi oggetti rari e molto particolari provenienti da tutto il mondo. Da non perdere, poi, il museo etnografico dove viene raccontata la vita quotidiana della località e il boom turistico. Gli appassionati d’arte troveranno molto interessante il CAC dedicato allo stile contemporaneo. Al suo interno sono esposte opere di diversi maestri del Novecento tra cui Dalì, Mirò e Picasso.

Le spiagge di Mijas

Non solo arte, cultura e musei. Le spiagge di Mijas si estendono per 12 chilometri lungo la Senda Litoral. Tra le più belle playa de la Luna circondata dal verde, playa de Calahonda ideale per famiglie e sportivi, El Bombo dove la sabbia scura regala scorci da sogno o playa dela Butibamba per chi cerca comfort e servizi. E gli amanti del surf? Non possono mancare una visita a play alas Doradas, onde da sogno e natura mozzafiato tutto attorno: l’effetto wow è assicurato.

Dove si trova e come arrivare a Mijas

Il pittoresco borgo andaluso di Mijas si trova in prossimità delle colline della Costa del Sol, ad una trentina di chilometri da Malaga. Per raggiungerlo il modo migliore è atterrare all’aeroporto di Malaga e poi prendere un bus che in circa un’ora conduce proprio a questo piccolo centro abitato. Ancora meglio, per chi ha un mezzo proprio o a noleggio, spostarsi in auto così da poter essere autonomi al 100%.