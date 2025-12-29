Un’avventura tra le grotte più grandi del mondo, paesaggi carsici e villaggi locali, alla scoperta del lato più misterioso e selvaggio del Vietnam rurale

La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

iStock Il Parco nazionale Phong Nha Ke Bang è il regno delle grotte in Vietnam

Fino a qualche anno fa, il parco nazionale di Phong Nha Ke Bang era considerato uno dei segreti meglio custoditi del Vietnam. Per intenderci, il classico luogo dove i bufali d’acqua sono più numerosi dei turisti! Nonostante la popolarità sia cresciuta, Phong Nha non ha perso la sua magia. Qui, sono presenti alcuni dei paesaggi più mozzafiato del Paese, tra enormi sistemi di grotte, montagne carsiche tra le più antiche in Asia avvolte dalla nebbia e una vita rurale che scorre a un ritmo lento.

Considerata la sua bellezza, il parco è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 2003, soprattutto grazie all’importanza delle sue cavità naturali. Costellato da centinaia di sistemi carsici, molti dei quali di dimensioni e lunghezza straordinarie, e da spettacolari fiumi sotterranei, Phong Nha rappresenta un vero e proprio paradiso terrestre sia per gli speleologi che per i viaggiatori curiosi.

Come scoprirlo? Noi ci siamo stati e vi consigliamo cosa fare e cosa vedere!

Entrare nelle grotte, l’attrazione più suggestiva del parco

La prima cosa da fare a Phong Nha è avventurarsi nel sottosuolo. Questa regione del Vietnam, infatti, è considerata la ‘capitale’ delle grotte e ospita alcune delle caverne più grandi, lunghe e affascinanti del mondo. A causa della guerra tra Stati Uniti e Vietnam e dei bombardamenti (si ritiene che questa zona abbia una delle maggiori concentrazioni di ordigni inesplosi ed è severamente vietato allontanarsi dai sentieri tracciati) alcune delle grotte presenti in quest’area sono state scoperte solo recentemente.

Hang Son Doong, per esempio, riconosciuta come la grotta più grande del mondo, fu individuata per la prima volta da un locale nel 1991 e poi esplorata ufficialmente dagli speleologi britannici nel 2009.

iStock

Tra le grotte da visitare nel parco c’è sicuramente Paradise Cave, la più lunga del Sud-Est asiatico con oltre 31 chilometri che si estendono fino al Laos. Il primo chilometro, aperto al pubblico, è un susseguirsi di formazioni spettacolari illuminate e passerelle sospese, mentre oltre inizia l’avventura vera, con casco e torcia, lungo un trekking sotterraneo di circa 7 chilometri, prevalentemente pianeggiante, con qualche semplice passaggio su rocce e un tratto di acqua freddissima da attraversare, che rende l’esperienza memorabile.

Accanto a Paradise Cave, Phong Nha Cave affascina con il suo accesso in barca lungo il fiume Son e con sale immense ricche di stalattiti, stalagmiti e fiumi sotterranei, offrendo un approccio più rilassato, ma altrettanto suggestivo. Per chi cerca adrenalina, Dark Cave combina speleologia, zipline, nuoto nel fango e buio totale, trasformando la visita in un’esperienza fisica e divertente. Da non perdere anche Hang Tien, famosa per le sue terrazze di calcite, e Hang Va, più selvaggia e meno frequentata, ideale per esploratori curiosi.

Guidare una moto lungo il National Park Loop

Il National Park Loop di Phong Nha Ke Bang è un itinerario circolare di circa 50 chilometri che consente di attraversare alcuni dei paesaggi più spettacolari del parco nazionale. Il percorso si sviluppa su strade tortuose, con tratti in salita e in discesa talvolta impegnativi, ma sempre ben ricompensati da un contesto naturale di straordinaria bellezza.

Lungo il tragitto si susseguono montagne carsiche imponenti, ricoperte da una fitta vegetazione tropicale, ampie vallate e distese di verde che sembrano non avere fine, offrendo una visione completa della ricchezza ambientale dell’area. Nonostante la presenza di numerosi punti panoramici, non è facile comprendere appieno la vastità e l’armonia di questi scenari, che colpiscono soprattutto per la loro continuità e senso di spazio.

iStock

Kayaking sul fiume Son

Fare kayak sul fiume Son è uno dei modi migliori per apprezzare il paesaggio di Phong Nha Ke Bang da una prospettiva diversa. Le acque calme e cristalline scorrono lentamente tra villaggi rurali, campi coltivati e alte montagne carsiche ricoperte di vegetazione, creando un’atmosfera rilassata e silenziosa.

Da qui, osservate la vita quotidiana che scorre lungo le rive, con pescatori, bufali d’acqua e barche tradizionali che punteggiano il fiume. È un’esperienza perfetta anche per chi ha poca esperienza, soprattutto perché il percorso non richiede particolare preparazione fisica e offre un’esperienza accessibile, ma profondamente immersiva.

Escursione nella giungla

Se amate camminare, nel cuore del parco nazionale troverete tanti sentieri immersi nella giungla che offrono un’esperienza unica tra vegetazione lussureggiante, suoni della fauna selvatica e panorami spettacolari sulle montagne carsiche. Le escursioni possono variare da passeggiate tranquille a percorsi più impegnativi, permettendo di scoprire angoli nascosti del parco e la sua biodiversità unica, tra cui felci giganti, orchidee rare e specie endemiche come il pangolino o il gaur, il grande bovino selvatico.

Dopo la camminata, una sosta rinfrescante alle sorgenti di Mooc è l’ideale! Si tratta di piscine naturali dalle acque cristalline che offrono un rifugio perfetto per rilassarsi e godersi la natura.

iStock

Dove si trova e come arrivare

Il parco nazionale di Phong Nha Ke Bang è situato nei distretti di Bo Trạch e Minh Hoa, nella provincia di Quang Binh, nel Vietnam centro-settentrionale. Si estende su una superficie di circa 86.000 ettari al confine con il Laos, in una sottile striscia di terra tra il confine laotiano e il Mar Cinese Meridionale.

Localizzato a circa 500 chilometri a sud di Hanoi e a 45 chilometri a nord-ovest di Dong Hoi, il parco sorge lungo lo storico sentiero di Ho Chi Minh ed è facilmente accessibile ai visitatori tramite l’autobus sulla Strada Nazionale 1A, l’aereo attraverso l’aeroporto di Dong Hoi o il treno della linea Saigon-Hanoi, che effettua una fermata proprio nella città di Đong Hoi.