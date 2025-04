Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Fonte: iStock Il coloratissimo villaggio di Klima a Milos

Molti conoscono Milos come un’isola greca di contrasti in cui fuoco e acqua creano un caleidoscopio di meraviglie nel mar Egeo. Tra le mille bellezze che custodisce c’è anche il villaggio di Klima, un gioiellino nascosto nella zona nord-occidentale della costa e non lontano dalla cittadina di Plaka.

Cosa vedere a Klima

Il punto più interessante e fotogenico di Klima è la zona residenziale, dove una ventina di casette si dispongono in modo ordinato e a contrasto con porte vivaci e muri altrettanto variopinti che si riflettono sul mare. Il bianco della pietra, il blu e il rosso dei tramonti creano un effetto wow che conquista i turisti. Le case così particolari sono conosciute con il nome di Syrmatas, e raccontano una storia antica. In passato erano semplici rimesse per barche con un rifugio al piano superiore, mentre oggi sono alloggi e spesso affittate ai turisti che vogliono immergersi nella vita local più autentica.

Ogni porta a Klima ha un colore diverso, scelto non per caso, ma per necessità: serviva ai pescatori per riconoscere facilmente la propria casa al ritorno dalle lunghe giornate in mare. Gli scivoli in legno, ancora oggi ben visibili, accompagnavano le imbarcazioni dalle onde al riparo notturno. E sullo sfondo? Il villaggio di Plaka, la cittadina che da questo punto di osservazione sembra quasi un presepe. Klima è senza dubbio il borgo più pittoresco di Milos, e per chi organizza una vacanza da queste parti è assolutamente un must da vedere. Non è un luogo ricco di musei o monumenti importanti, è sicuramente un posto lontano dall’overtourism dove è possibile scoprire l’autenticità della Grecia rallentando i propri ritmi e godendosi il rumore del mare e la cucina più tradizionale in una delle taverne presenti nel borgo.

Una volta arrivati qui è d’obbligo dare un’occhiata nei dintorni e fare un tuffo nella storia: a Klima consiglio uno stop al teatro antico di Milos di epoca romana dove è stata ritrovata la statua di Afrodite e non meno rilevanti le catacombe Paleocristiane che raccontano una pagina di storia suggestiva. Ultima opzione? Arrivare fino a Kastro: da qui la vista è unica e permette di godere tutta l’isola dall’alto a 360 gradi senza nessuna interferenza.

La storia di Klima

Le radici di Klima affondano lontano nel tempo. L’angolo da sogno è stato edificato attorno al 1100 a.C. dopo il declino dell’insediamento di Fylakopi; la posizione strategica ha fatto in modo che l’isola continuasse a vivere un periodo di splendore tra il VII e il V secolo a.C., per poi passare lo scettro di polo commerciale ad Adamas.

Dove si trova e come arrivare a Klima

Klima è un villaggio di Milos, un’isola della Grecia tutta da scoprire. Per poterla raggiungere l’opzione migliore è avere un mezzo di trasporto proprio partendo da Adamas. L’alternativa è poter utilizzare un taxi o un autobus. In quest’ultimo caso meglio indossare scarpe comode perché si ferma a Trypiti ed è necessario camminare per circa 20 minuti su una strada sterrata. L’isola greca ha davvero molto da offrire e questo piccolo borgo ne è una testimonianza tangibile.