Dormire in un hotel di lusso immerso in una riserva ambientale: l’esperienza

Fonte: Ufficio Stampa Barceló Tenerife Barceló Tenerife, Riserva naturale San Blas Hotel

Chiudete gli occhi e immaginate di trovarvi all’interno di un hotel. Non uno qualsiasi, ma una struttura ecologica e di lusso immersa in una riserva ambientale conservata in una delle isole più suggestive e affascinanti del nostro pianeta. È forse questa la vacanza dei vostri sogni?

Se la risposta è sì, allora, non vi resta che aprire gli occhi e realizzare il vostro desiderio. Perché a Tenerife è possibile dormire in un hotel di lusso completamente immerso in un paesaggio incontaminato e straordinario, che incanta e stupisce a ogni passo.

Per vivere questa esperienza, dobbiamo recarci all’hotel Barceló Tenerife, una struttura ricettiva da sogno, che si snoda proprio all’interno della Riserva Ambientale di San Blas, patrimonio naturale e culturale dell’isola dell’arcipelago delle Canarie. Pronti a partire?

Bentornati a Tenerife

Organizzare un viaggio alle Isole Canarie è sempre una buona idea, così come lo è raggiungere Tenerife. La più grande dell’arcipelago spagnolo situato al largo della costa nord-occidentale dell’Africa, infatti, è un vero e proprio gioiello da scoprire e da esplorare.

Dominata dal monte Teide, vulcano dormiente e picco più alto della Spagna, e puntellata da numerose spiagge di sabbia dorata e nera, quest’isola è da sempre meta prediletta di viaggiatori provenienti da tutto il mondo che cercano un clima mite tutto l’anno e desiderano vivere una vacanza fatta di relax, natura, divertimento e bellezza.

Ma c’è un altro modo per scoprire Tenerife, per conoscere quella che è l’anima più autentica e selvaggia di quest’isola straordinaria. Ed è quello di pernottare all’interno di un hotel immerso nella Riserva Ambientale di San Blas, un patrimonio naturale e culturale immutato da secoli, che permette di vivere un’esperienza unica e rigenerante, a stretto contatto con la natura.

Fonte: Ufficio Stampa Barceló Tenerife

Dormire nella Riserva Ambientale di San Blas

Se è vero che le esperienze di viaggio passano anche per gli alloggi, è altrettanto vero che quella che si vive all’interno dell’hotel Barceló Tenerife è destinata a restare indelebile.

L’hotel, progettato nel rispetto dell’ambiente, si integra perfettamente all’interno di questo paesaggio straordinario, diventando il simbolo di un turismo sostenibile e responsabile. A confermare l’impegno della struttura ricettiva ci sono anche i numerosi riconoscimenti che l’hotel ha ricevuto, come i certificati Travelife Gold e Biosphere.

Efficienza e conservazione energetica, attenzione alla gestione dei rifiuti e all’acqua e, ancora, prevenzione di emissioni di gas serra, queste sono solo alcune delle misure adottate dall’hotel per conservare il prezioso ecosistema che si snoda tutto intorno.

Così, gli ospiti possono accedere a un hotel ecosostenibile che offre servizi di lusso. Ma il vero lusso, s’intende, è quello di poter dormire all’interno della Riserva Ambientale di San Blas e di poterla esplorare in maniera esclusiva.

Quest’area, infatti, non è solo la scenografia idilliaca delle vacanze degli ospiti dell’hotel, ma è soprattutto un’autentica parentesi naturale e incredibile che ospita un’ecosistema tanto variegato quanto fragile. Sono numerose le specie di flora e di fauna che qui vivono, in un paesaggio immutato nei secoli che mostra gli effetti dei diversi episodi eruttivi che si sono susseguiti nei secoli.

Oltre al grande valore naturalistico, storico e culturale per l’intera isola, la Riserva Ambientale di San Blas è diventata un prezioso elemento paesaggistico che fa da sfondo all’hotel, un ecosistema da vivere e da scoprire. In determinati periodi dell’anno, è possibile avvistare anche numerosi esemplari di uccelli che migrano dall’Africa all’Europa e che qui sostano per prendersi una pausa dal loro lungo viaggio.