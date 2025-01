Che sciatore sei? Ecco i criteri per capirlo

Negli ultimi anni sono sempre più le persone che si sono interessato allo sport e all’attività all’aria aperta, soprattutto dopo il periodo che ha tenuto lontano molti italiani dalla palestra e da centri fitness. Infatti, molte persone hanno cominciato a scoprire i benefici delle attività a contatto con la natura e, soprattutto, la bellezza e l’adrenalina che solo gli sport invernali sanno donare.

C’è stata una grande evoluzione delle attrezzature da sci in questo ultimo periodo, che ha dato vita ad una gamma di prodotti molto diversificata e, soprattutto, in grado di soddisfare ogni tipo di sciatore, dal principiante al più esperto.

Come capire che tipo di prodotto è giusto per un determinato sciatore? Bisogna prima di tutto individuare che tipo di sciatore è un individuo e per farlo si può fare riferimento ad una classifica condivisa dalla FISI, ovvero la Federazione Italiana Sport Invernali.

Livelli tecnici degli sciatori

Dal 2018 la FISI ha introdotto un nuovo testo che ha sostituito la vecchia classificazione dello sciatore in livelli oro, argento e bronzo. È stata introdotta una sorta di classifica in cui le abilità degli sciatori vengono misurate in 7 livelli. Ecco nello specifico come sono suddivisi i livelli: