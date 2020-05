Esiste un giardino segreto nell’Hampshire. Ed è spettacolare

editato in: da

Quando il banchiere Lionel Nathan Rothschild si definiva un giardiniere per vocazione, doveva sembrare sospetto a tutti quelli che lo conoscevano. Certo è che ora, a guardare quel lembo di terra nell’Hampshire, da lui creato e coltivato, sembra propio che l’uomo non fosse destinato ad altro nella vita.

Dal 1919 fino alla sua morte nel 1942, il deputato, filantropo e membro della nota dinastia di banchieri, trasformò 200 acri di bosco a Exbury in un giardino fiabesco che ancora oggi conserva un fascino unico. Su questo lembo di terra dell’Hampshire, a ridosso del canale di Solent, che separa l’isola di Wight dalla Gran Bretagna, è conservato uno dei più bei giardini del mondo, un incantevole paesaggio di rododendri, azalee e alberi rari.

La passione per azalee e rododendri non apparteneva solo a Lionel Nathan Rothschild, ma si era largamente diffusa in epoca vittoriana dopo la scoperta di queste specie, avvenuta sull’Himalaya nel 1830.

Un tripudio di colori, dove la natura ha messo in scena il suo spettacolo più bello, aiutata da un pittore che, con le sue pennellante cangianti ha lasciato una scia di profumo in ogni angolo di questo gioiello segreto.

Rothshild apprezzava particolarmente il lavoro dello scrittore e giardiniere William Robinson, ed è a lui che probabilmente si ispirò quando creò questo giardino boschivo, dove i fiori convivono con alberi e cespugli.

Ogni anno Exbury diventa magica, vestendosi di tinte forti o di sfumature malinconiche, quando a padroneggiare il tempo sono le stagioni più fredde. Un intreccio infinito di sentieri si snoda sotto gli occhi di chi raggiunge l’Hampshire per ammirare questo splendido paesaggio creato da Rothschild, dove la natura è assoluta protagonista.

Un vero e proprio capolavoro che continua a essere amato dai suoi discendenti che si recano su questo territorio per passeggiare tra i sentieri e assicurarsi che il giardino mantenga sempre il suo splendore. I giardini sono aperti al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 16, ed è possibile visitarli anche a bordo di una locomotiva a vapore che scivola lungo i viali, tra arbusti, piante rare e rododendri.