Galles: il glamping qui si fa in un aereo dismesso

Cosa succede quando un aereo dismesso diventa di proprietà di un glamping? È presto detto: una nuova e originale dimora tutta da scoprire, e da vivere.

Ci troviamo nel Galles, precisamente nel Pembrokeshire, destinazione di viaggi già famosa per essere una delle coste più belle del mondo. È qui che Apple Camping, noto per essere un glamping caratterizzato da dimore davvero alternative e dotate di tutti i comfort, ha messo a disposizione degli ospiti una nuova abitazione che è già diventata una vera e propria attrazione.

Si tratta di un aereo vero e proprio e non di una ricostruzione come potrebbe sembrare dalle foto.

Quello in questione è un Airbus di proprietà di Air Canada, affittato poi da Air Malta e acquistato da Etihad nel 2003; ora in disuso, il velivolo in questione è stato acquisito da Apple Camping che ha trasformato una parte dell’A319 in un alloggio bizzarro, ma assai magico, dove pernottare e trascorrere giorni in totale relax e spensieratezza.

Gli interni sono caratterizzati da un’unica zona dotata di tutti i comfort. Sono presenti, infatti, due letti, un divano e una televisione, mentre la cambusa è stata trasformata in una piccola cucina. Un pezzo della fusoliera, il più piccolo, campeggia nel giardino di fronte all’alloggio come mero oggetto di design.

Un’atmosfera senz’altro suggestiva che promette di far vivere a chiunque si rechi in questo camping un’esperienza davvero unica.

Se è vero, infatti, che questo non è l’unico esempio di riconversione di arei in strutture ricettive, è altrettanto vero che Apple Camping sa bene come stupire i suoi ospiti.

Non solo aerei: in questo glamping si può dormire in yurte, tende a campana o caravan, c’è persino un piccolo UFO immerso nella natura.

Situato accanto alla deliziosa località balneare Tenby, nel Galles sud occidentale, l’Apple Camping si configura come la base ideale da cui partire per esplorare l’area del Pembrokeshire, ma anche per trascorrere giornate immersi in un’atmosfera rilassante e davvero originale, magari proprio a bordo di un aereo.