I luoghi della Terra in cui sembra di stare su Marte

Le splendide immagini provenienti dallo spazio non possono che lasciare tutti a bocca aperta: lo spettacolo di Marte è qualcosa di incredibile, ma non c'è bisogno di raggiungere distanze cosmiche. Anche sulla Terra ci sono paesaggi mozzafiato, che somigliano davvero molto a quelli del Pianeta Rosso. Uno di questi è il Deserto di Atacama, nel cuore del Cile. Considerato uno dei luoghi più aridi al mondo, vanta condizioni ambientali che non si discostano molto da quelle marziane. E il panorama è assolutamente suggestivo.