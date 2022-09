L'Italia è piena di splendidi borghi abbandonati , ma anche nel resto d'Europa è possibile trovare città fantasma a causa di drammatici eventi naturali o per colpa dell'uomo. Ma quali sono le meno note ma comunque sorprendenti? La prima di cui vogliamo parlarvi è(nella foto) situata in Croazia. Una cittadina disabitata di epoca medievale che oggi si presenta al visitatore con le mura in rovina e con torri, bastioni e case in parte diroccate.