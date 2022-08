Le chiese moderne più impressionanti del mondo

Dalle grandiose cattedrali alle singolari cappelle, l'architettura delle chiese è sempre stata un vero e proprio campo di espressione artistica e di innovazione. E anche se gli edifici religiosi esistono da migliaia di anni, ci sono tante nuove costruzioni incredibili sparse per il pianete che continuare a stupire. Come la suggestiva Cattedrale Metropolitana di Cristo Re a Liverpool,(Metropolitan Cathedral of Christ the King), tra le chiese cattoliche più grandi del Regno Unito. Portata a termine nel 1984, domina il profilo della città. Curiosi di scoprire quali sono le altre chiese moderne più impressionanti al mondo? Ve lo sveliamo subito. (In foto, Metropolitan Cathedral of Christ the King a Liverpool)