Se dovessimo raccontare Hong Kong attraverso un'immagine da cartolina, questa non potrebbe essere altro che la sua skyline illuminata dai neon della city. L'unico luogo che merita di ritrarre, in maniera adeguata, questo magico spettacolo è, senza dubbio, la Avenue of Stars, o Via delle Stelle, che coniuga la bellezza di un lungomare di quasi 500 metri con il cosmopolitismo di questo porto naturale civilizzato.