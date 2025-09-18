Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Esistono luoghi che sembrano essere nati per farci dubitare dei nostri occhi, paesaggi che appaiono come dipinti e tra questi c’è il lago Feicui conosciuto anche come Mangya Emerald Lake in Cina. Una tavolozza di sfumature da batticuore che rendono il posto tra i più visitati del territorio.

Il lago smeraldo della Cina

Il Feicui Emerald Lake prende il nome dal colore particolare delle acque che sfumano dal verde smeraldo più intenso ad altre tonalità più chiare. Una vera e propria gemma che lascia i visitatori a bocca aperta; a renderlo così speciale è la composizione minerale che trasforma ogni riflesso in un gioco di colori. In autunno questo luogo è ancora più fotogenico e le tonalità di verde e bianco sfumano fino al blu intenso.

Con un’estensione di 26 chilometri quadrati, attira l’attenzione grazie ai bacini di acqua salata che lo rendono particolare. In passato qui c’era un’area mineraria ma ora i social lo hanno reso famoso andando contro il soprannome di “città solitaria” per Mangya, vedendo sempre più curiosi esploratori sul luogo.

Camminando lungo le rive ci si rende conto di come cambi il paesaggio passo dopo passo: le acque si muovono come tessuti preziosi e mutevoli e tutto intorno le distese di saline e i paesaggi creano un contrasto che lascia senza fiato.

Ancora più straordinario è il silenzio che avvolge il lago e che penetra nell’anima di chi sceglie di visitarlo. Il rumore di sottofondo viene cancellato e si vive un vero e proprio invito a fermarsi, respirare profondamente e riconnettersi con una parte più autentica di sé.

Non sorprende che questo luogo sia così popolare sui social e che sia diventato un paradiso per gli amanti delle fotografie. Ogni scatto riesce a catturare un riflesso o una sfumatura ma qualsiasi immagine immortalata non riuscirà mai a dare la stessa sensazione che si ottiene vedendo il luogo dal vivo.

Dove si trova il lago smeraldo della Cina e come arrivarci

Il Feicui Emerald Lake si trova nella città di Mangya, all’interno del vasto bacino del Qaidam, nella parte nord-occidentale della provincia di Qinghai.

La regione è una delle più remote della Cina e proprio questa caratteristica rende il lago salato una delle attrazioni più magiche del territorio. Per arrivarci si deve intraprendere un viaggio vero e proprio con questa destinazione specifica, e proprio per questo sono pochi gli europei che lo raggiungono.

La città di Mangya funge da punto di riferimento principale. A quel punto si scelgono mezzi privati o tour organizzati per arrivare fino alle sponde del lago attraversando deserti punteggiati da saline, montagne e l’ampio bacino del Quaidam che sembra infinito.

Per chi parte da più lontano, le città principali di Qinghai, come Xining, offrono collegamenti ferroviari e aerei. Da Xining a Mangya il tragitto richiede tempo, ma è proprio la distanza a rendere speciale questa meta. Non si tratta di una gita veloce, ma di un viaggio in Cina che vi porta in una dimensione diversa, lontana dalla frenesia delle grandi città.