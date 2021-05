Luci, musica e colori: il ponte degli effetti speciali

editato in: da

Probabilmente, neanche nelle più celebri pellicole hollywoodiane siamo riusciti a vedere tutti questi effetti speciali concentrati in un unico elemento. Eppure, questo incredibile ponte non fa parte di una qualche scenografia cinematografica, ma è reale, ed è unico al mondo.

La verità è che quando si tratta di stupire cittadini e viaggiatori, inutile negarlo, i cinesi ci riescono sempre. Questo ponte, infatti, si trova nella città di Jinhua, a est del Paese, e non è neanche l’unico, ma forse quello capace di regalare lo spettacolo più sensazionalistico di sempre.

Il ponte Yongji, questo è il suo nome, ricorda il sistema idro-coreografico applicato alle fontane più famose del mondo e, probabilmente, segue lo stesso schema.

Ne sono un esempio la Fountain of Wealth, a Singapore, e quella che sorge ai piedi del Burj Khalifa a Dubai: sono altissime, maestose e colorate. Una vera e propria attrazione turistica in grado di restituire uno spettacolo incredibile.

Certo è che uno show del genere, su un ponte, non si era mai visto, almeno fino a questo momento. In Cina sono riusciti a trasformare un elemento architettonico prettamente funzionale, che serve quindi a collegare le due sponde della città, in uno spettacolo unico al mondo. Anche se unico non è, dato che a Changchun, capitale della provincia dello Jilin, si trova un ponte simile.

Il ponte Yongji attraversa il fiume Wu che sfocia nel Qiantang, uno dei fiumi più importanti della Cina orientale. È proprio su questa grande infrastruttura che è stato messo appunto uno spettacolo che coinvolge luci, musica e acqua: il music fountain bridge. Sulle parti laterali del ponte, infatti, sono state collocate fontane e luci laterali in grado di generare effetti sorprendenti.

Verde, azzurro e viola, i colori cambiano di continuo e si fondono con i getti d’acqua che ricordano i giochi delle fontane. A tutto questo si unisce poi il fattore musicale, che anima soavemente l’intero passaggio.

A quanto pare, anche una semplice corsa in auto nella città di Jinhua, può trasformarsi in un’esperienza incredibile. Basta solo attraversare il ponte Yongji.